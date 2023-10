Chi di voi ricorda Karima di Amici? Oggi non la riconosce più nessuno: a soli 38 anni è diventata così

Ricordate Karima Ammar, ex allieva di Amici? Da quell’esperienza televisiva sono passati anni. Ma la riconoscereste oggi? Ecco una foto recente

Nata a Livorno il 28 maggio 1985, Karima si è avvicinata alla musica già da giovane. Infatti nel 1997 ha partecipato sia a Bravo Bravissimo di Mike Bongiorno che nello studio di Domenica In.

Poi nel 2006 è arrivata l’occasione della sua vita, ovvero partecipare alla sesta edizione di Amici di Maria De Filippi. In tanti erano convinti che sarebbe stata lei a portare a casa il montepremi e la coppa. In realtà si è classificato la terza, ma nonostante tutto ha ottenuto il premio della critica dai giornalisti.

A seguire gli italiani hanno avuto modo di vederla nel 2009 al Festival di Sanremo con il brano Come in ogni ora. Nello stesso anno ha partecipato ad Amici – La sfida dei talenti e si è classificata seconda, dato che il podio è stato raggiunto da Anbeta Toromani.

L'anno successivo ha pubblicato il suo primo album e ha avuto anche modo di aprire un concerto per di Whitney Houston. Nel suo curriculum possiamo leggere tante cose, ma chi non la vede da tempo si sta chiedendo se sia cambiata fisicamente. Ecco una foto che lo dimostra.

Karima decisamente diversa dai tempi di Amici

Tutti sono concordi nel dire che Karima ha una voce fantastica. Inoltre nella scuola non è passata inosservata per la sua educazione e voglia di lavorare. Non a caso sta raccogliendo i frutti del suo operato portando a casa tante gratificazioni.

Il 21 marzo 2022 ha pubblicato anche un libro dal titolo Il viaggio di Frida e Dario in cui si fa riferimento alla pratica Yoga. In questi giorni si sta parlando di lei perché è convolato a nozze. Andiamo a scoprire tutti i dettagli del lieto evento.

Una sposa bellissima

La cantante si è sposata in una location bellissima di Livorno, la sua città natale, il 13 settembre 2023. È convolata a nozze, secondo un rito civile, con il compagno storico di nome Riccardo. Pochi ospiti, dato che hanno voluto condividere questa gioia con le persone più care.

All’evento è stato invitato Manuel Aspidi, anche lui ex allievo di Amici e grande amico della sposa. Per ironia della sorte, proprio lui ha preso i bouquet lanciato come consuetudine. Tante sono state le foto dell’evento pubblicate sui social. Karima era bellissima con una fisicità pazzesca, probabilmente il risultato di un buon stile di vita.

