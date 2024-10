Cereali LIDL, chi li produce è un vero GENIO: sono i migliori in assoluto | Costano una sciocchezza e i nutrizionisti approvano

La Lidl propone ai clienti fedeli per la colazione dei cereali consigliatissimi dai nutrizionisti. Quando scoprirai chi li produce reggerai a bocca aperta.

La Lidl è una catena europea di supermercati di origine tedesca fa parte del Gruppo Schwarz. L’azienda fu fondata nel 1932 adopera di Joseph Schwartz, ma solo in un secondo momento il figlio Dieter si focalizzò sul settore del discount. Nel 1977 furono aperti già 33 negozi.

Da allora i discount della Lidl sono stati inaugurati in Europa con il primo punto vendita aperto nel Regno Unito nel 1994. Nel 2022 ha portato a casa un fatturato di 114,8 miliardi di euro, chiaro segno che i prodotti alimentari sono apprezzati dalla maggior parte delle persone.

Per soddisfare sempre le esigenze dei clienti la Lidl collabora con delle società specifiche per mettere sugli scaffali prodotti di qualità. Tra questi ci sono quelli della Muesli.

Secondo quanto riportato sul sito trend-online.com pare che la Muesli della Lidl ha riscosso un grande successo perché ha superato il test di qualità. Infatti in tanti preferiscono di gran lunga i cereali naturali e al miele. Ottimi per la colazione e uno spuntino pomeridiano, ma chi c’è dietro la loro produzione? La risposta è immediata.

Lidl propone i cereali di una nota azienda

Il Muesli è ricco di vitamine e minerali (vitamina B, ferro, magnesio e zinco). Può essere inserito in una dieta tenendo conto di vari fattori (l’età, le intolleranze e il tipo di alimentazione per esempio). Infatti deve essere inserito in una dieta equilibrata è abbinata a frutta, verdura, latticini e proteine magre.

È un’ottima alternativa per la colazione per via delle fibre, proteine e carboidrati. Quelli che si trovano sugli scaffali della Lidl sono consigliatissimi. Una classifica realizzata da esperti li ha collocati al primo posto. Il merito è senza dubbio del lavoro che si svolge nell’azienda di provenienza. Ecco di quale si tratta.

Ecco cosa consigliano di esperti dell’alimentazione

La Lidl vende i cereali Muesli di qualsiasi tipo, al cioccolato o alla frutta fino ad arrivare al miele. Essi vengono prodotti da un’azienda della Germania, ovvero la Nordgetreide GmbH Co. KG. Lo stabilimento si trova a Macklembruger Strabe a Lubeck.

Secondo una ricerca pare che i cereali provenienti da questa azienda siano i migliori in assoluto. Sul sito torrinomedica.it è stato riportato un consiglio degli esperti di nutrizione per quanto riguarda la colazione. Chi non può fare a meno di questo prodotto alimentare deve puntare su una porzione di circa 45-60 gr, vale a dire 4 cucchiai. L’importante è non eccedere, ma è un discorso che vale per tutto.