Cena romana, basta con i soliti piatti della tradizione | Stupisci gli ospiti così: CICORIA RIPASSATA, una vera leccornia

Chi ama stupire a cena i propri ospiti non può non proporre un piatto a base di cicoria. Ecco la ricetta che fa leccare i baffi a tutti.

La cicoria è una pianta munita di foglie che possono essere basali e cauline. Nel primo caso formano una rosetta mentre nel secondo caso tendono più verso l’alto. Esse nascono durante l’autunno e durano anche in inverno, dunque questa è la stagione ideale per servirle a tavola.

Non ci crederai, ma è anche utilizzata in ambito farmacologico per le sue proprietà curative. Infatti aiuta la depurazione e la disintossicazione dell’intestino, del fegato e dei reni. Sicuramente è una notizia che ha colto alla sprovvista coloro che non ne fanno a meno in cucina.

Il gusto amarognolo può essere valorizzato utilizzando delle spezie. In ogni regione si propongono delle ricette con delle varianti. Al Nord, per esempio, si intende il radicchio mentre al Centro e al Sud si parla di puntarelle. Tuttavia il settore commerciale indica la cicoria con accanto il nome di produzione locale.

A prescindere da tutti questi dettagli, la cicoria è solitamente servita come antipasto, primo, secondo e contorno. C’è davvero l’imbarazzo della scelta! Su un noto sito culinario c’è una ricetta semplice e genuina. Non puoi non conoscerla.

La ricetta perfetta della cicoria esiste

Un primo piatto molto richiesto è la pasta con crema di Catalogna, con i germogli più teneri della cicoria. Da non dimenticare il secondo piatto con fave e cicorie, un piatto nutriente dai Sapori contrastanti.

Secondo quanto riportato sul sito giallozafferano.it pare che ci sia una delle ricette più gustose della cicoria ripassata in padella alla romana. Si tratta di un piatto molto semplice, ma allo stesso tempo apprezzato per la sua esplosione di bontà.

Ingredienti e procedimento

Occorrono 1 kg di cicoria, 1 peperoncino fresco, 10 cucchiai di olio extravergine d’oliva, 3 spicchi di aglio e sale a tuo piacere. Tra gli strumenti bisogna avere un coltello, delle forbici, una pentola e una patella. Da non dimenticare il forchettone di legno. Adesso passiamo al procedimento.

Innanzitutto bisogna eliminare le foglie annerite e lavare il resto con cura. In una pentola occorre inserire un po’ d’acqua e si deve far bollire. Inserire la cicoria e coprire con un coperchio per meno di 10 minuti. Dopo si deve raffreddare ed eliminare l’acqua depositata sul fondo di un piatto. Tagliare le foglie di cicoria e nel mentre far friggere aglio e peperoncino con olio in una padella. Le foglie si devono friggere in 5 minuti e dopo possono essere servite con un po’ di sale. Un piatto semplice, ma piacerà sicuramente a grandi e piccini.