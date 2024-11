Cavolo nero, hai sempre sottovalutato la sua vera ESSENZA | Se lo mangi così, le tue ossa ti saranno grate

Il cavolo nero è un forte alleato in cucina, se sai come trattarlo. I risultati sulle tue ossa sono palesi.

Al giorno d’oggi, tutti cercano la soluzione migliore per poter vivere in modo sano, senza rinunciare al piacere della cucina. Su questo argomento, gli esperti si dicono quanto mai divisi. Da un lato, ci sono i nutrizionisti, che premono affinché si segua una dieta sana, equilibrata.

Dall’altro, ci sono i body builder, i quali sciorinano consigli alimentari sulle modalità di mangiare sì, sano, ma con un occhio di riguardo al tipo di alimentazione funzionale a mettere su muscoli. Per cui, queste persone, fanno grande incetta di uova e pollo, benché il loro consumo eccessivo sia parimenti dannoso.

E infine ci sono le persone che stanno nel mezzo, che non sanno a chi dare ascolto. Per queste persone, che corrispondono alla maggior parte di coloro che si interessano al vivere bene, ci sono soluzioni parziali. Le informazioni vanno ricavate un po’ dove capita. Ma niente paura, adesso tutto sta per cambiare.

Il cavolo nero

Spesso viene confuso il cavolo con il cavolfiore o con la verza. Non è uno scivolone incomprensibile, però ci sono alcuni punti da chiarire in merito. Il cavolo è un ortaggio che non sviluppa la testa riccioluta tipica e presente anche nella verdura del broccolo.

La sua storia è molto antica e interessante, tant’è vero che il suo nome dice già molto sulle sue qualità e caratteristiche. Infatti, deriva dal greco “kaulòs”, che significa “gambo”, “stelo”, proprio ad indicare la sua conformazione essenziale. Ne esistono tuttavia di molte tipologie, tutte impiegate in diverse ricette, soprattutto orientali.

Le proprietà benefiche del cavolo

Non tutti potrebbero sapere che il cavolo nero nello specifico possiede numerose proprietà nutritive. Nello specifico, è ricco di potassio, magnesio, ferro, zinco, fosforo, rame, sodio, zolfo, manganese, fluoro e selenio. Ma non è tutto, perché è stra-consigliato da tutti, body builder e nutrizionisti, perché contiene moltissimi gruppi importanti di vitamine, come ad esempio la A, la B1, B2, B3, B6, B12, C e K. Il tutto a meno di 50 calorie per 100 grammi.

Ha inoltre proprietà decongestionanti, depurative e diuretiche. Tutto però a patto che questo prodotto venga cotto il giusto indispensabile: se lo cuoci troppo, ottieni effetti devastanti per il tuo intestino. Deve perciò conservare la sua croccantezza. In questo modo sarà utile per influenza, mal di gola, raffreddore, dolori muscolari, depressione e ansia. Ma, non meno importante, per ossa e prevenzione dell’artrite. Le informazioni sono tratte da Lacucinaitaliana.it.