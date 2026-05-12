Caso Sarah: la smentita implosiva del segretario del cardinale parla chiaro

Nell’articolo di ieri su Quotidianoweb, ho deciso, a malincuore, ma per il bene della Chiesa, di pubblicare alcune email del carteggio intrattenuto nel 2021 con il card. Robert Sarah e i suoi segretari.

Come ricordiamo, fin dal 2021, il cardinale Sarah era perfettamente informato della natura della mia inchiesta. Gli avevo inviato miei articoli su Libero e sul blog del noto vaticanista Tosatti dove descrivevo Bergoglio come antipapa per almeno 20 volte. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dopo sei anni in cui inutilmente abbiamo cercato di avere risposte dalla Santa Sede circa l’usurpazione del papato avvenuta nel 2013, dato che qui nessuno rispetta né le regole canoniche, né i più elementari diritti dei fedeli, violentandomi ho dovuto rendere pubbliche delle email che pure mi ero impegnato a non divulgare. Del resto, tra le 56 petizioni, nel 2024 avevo inviato ben 5.184 firme di fedeli a Sua Eminenza Sarah affinché mi ricevesse, non abbiamo ottenuto risposta.

Uno dei blog bergogliani meno attrezzati, UCCR, ha così intervistato il segretario del cardinale, padre Augustin Shako, il quale ha espresso una reazione molto risentita alla pubblicazione del materiale, fornendo tuttavia risposte contraddittorie e implosive oltre il surreale.

Basti pensare che da un lato padre Augustin afferma di voler procedere contro di me, insieme al cardinale, ma subito dopo afferma che non sa cosa farà Sua Eminenza. Peraltro, se afferma che le email erano solo “risposte di cortesia”, e allora perché vorrebbe querelarmi? Come mai tutto questo risentimento? Basterebbe solo chiarire l’innocuo contenuto degli scritti.

Ancora: il segretario afferma che da anni si tentava di strumentalizzare il cardinale Sarah contro papa Francesco, e allora perché il cardinale stesso ringraziava con cortesia per le riflessioni e benediceva un autore che da almeno un anno gridava al mondo intero la più grave delle accuse, cioè che Bergoglio non era il papa? Perché Shako ha inviato a Cionci un messaggio dove il cardinale si augurava che il suo libro illuminasse le coscienze? Un tantino imprudente…

Non sarebbe stato, piuttosto, dovere esplicito di pastori riprendere severamente questo giornalista che diffondeva scandalo, screditando il “dolce vicario di Cristo in terra, il buon papa Francesco”?

Ma il colmo viene raggiunto con l’interpretazione surreale di questa email che offre padre Shako.

“Egregio Dott. Andrea,

Sua Eminenza accusa ricevimento di una copia del Suo volume Codice Ratzinger e La ringrazia per il cortese invio, con l’augurio che illumini le coscienze.

Cordiali saluti in Cristo, don Augustin Shako, suo segretario”.

Secondo Padre Shako, in realtà il cardinale si stava riferendo alla MIA coscienza! Ecco come argomenta UCCR: “Quella frase era riferita anzitutto alla coscienza dello stesso destinatario (Cionci n.d.r.). Infatti, spiega, il cardinale voleva dire «che le ricerche» di Cionci «e ciò che sta facendo, possano illuminare la sua stessa coscienza e quella dei suoi lettori per capire che è qualcosa di non vero”.

Capite? Sentite anche voi, oltre allo stridere di unghie su specchi insaponati, anche il grido di dolore della Sintassi, il pianto dirotto della Logica e i singhiozzi della Semantica della lingua italiana?

E’ lo stesso Shako ad ammettere poi che in realtà questa sua interpretazione è personale. Citiamo da UCCR: “Lo stesso Sarah, ricorda padre Augustin, gli disse: «Non c’è bisogno di spiegarglielo, ma è quello che gli voglio dire. Scrivilo e fermati lì». Sua Eminenza, aggiunge il segretario, «non voleva entrare nel merito e non voleva offenderlo. Si limitò a quell’augurio» verso Cionci «per fargli capire che quello che fa non serve per il bene della Chiesa e nemmeno alla sua crescita»”.

Quindi, non è nemmeno confermata dal cardinale la assurda interpretazione di quella frase che vorrebbe dare a intendere padre Shako.

La risposta del segretario è talmente contraddittoria che quasi quasi sospettiamo un suo segreto assist alla Magna Quaestio.

Comunque, aspettiamo la citazione da parte di Sua Eminenza, che da sant’uomo qual è, difficilmente verrà.

Ben curioso che i pastori abbiano smesso di ammonire severamente coloro che sbagliano: papa Benedetto nel 2021 aveva espresso “ogni buon intento” verso di me, pur rifiutando la possibilità di un’intervista. Il card. Parolin mi ringraziò nel 2023 per l’invio dell’inchiesta, di cui aveva preso conoscenza; il card. Fernandez, pur avendo ricevuto da un fedele una istanza di scomunica nei miei confronti, non ha fatto niente; il card. Sarah mi benediceva, mi ringraziava per le mie riflessioni augurandosi che il mio libro illuminasse le coscienze… Ma, a questo Cionci, nessuno gli tira le orecchie?

Comunque, non aspettiamo altro che di essere tirati dentro un’aula di tribunale per cominciare a discutere seriamente della questione. I lavori sono già un pezzo avanti: il Promotore di Giustizia ha messo nero su bianco che le indagini sulla mia istanza in merito a sede e impedita e attentato subito da Benedetto XVI sono in corso, e da almeno un anno, data in cui sono stato interrogato come testimone.

Volete citare in tribunale Cionci? Non aspetto altro.