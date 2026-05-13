Casilina, cambia tutto per bus e collegamenti: dal 15 giugno nuove linee per Tor Pignattara, Centocelle e Pigneto

Dal 15 giugno chi si muove nell’area Casilina dovrà fare i conti con una rete bus ridisegnata. Dopo l’uscita di scena del vecchio Trenino giallo, Roma Capitale mette in campo un nuovo schema di collegamenti di superficie: nasce la linea 104, arrivano corse 105L nelle ore di punta e vengono potenziate le linee 105 e 409.

La riorganizzazione interessa un pezzo molto vissuto della città, da Centocelle a Tor Pignattara fino al Pigneto, dove ogni cambiamento del trasporto pubblico entra subito nella routine di migliaia di persone. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nuova rete bus sulla Casilina: perché cambia il servizio dal 15 giugno

Il nuovo assetto non nasce da una semplice revisione di orari. La Casilina ha perso un riferimento storico, la ferrovia Termini-Centocelle, rimasta per decenni un collegamento riconoscibile per intere generazioni di romani. La sua dismissione definitiva impone ora una risposta pratica: più bus, percorsi mirati, maggiore integrazione con Metro C e tram.

Il quadrante, del resto, è già dentro una fase di trasformazione. La Metro C ha aggiunto la tratta San Giovanni-Colosseo, il Pigneto è destinato a diventare un nodo ferroviario sempre più rilevante e la futura tranvia Termini-Giardinetti-Tor Vergata dovrà ridisegnare ancora una volta gli spostamenti sull’asse est della Capitale.

Nel frattempo, però, i residenti hanno bisogno di soluzioni quotidiane. Il piano bus serve a questo: dare continuità a chi usa i mezzi per lavoro, scuola, visite mediche, commissioni e collegamenti con il resto della città.

Linea 104: il nuovo collegamento per Acqua Bullicante, Malatesta e Prenestina

La linea 104 sarà una delle principali novità. Funzionerà dal lunedì al sabato e si muoverà lungo via dell’Acqua Bullicante, collegando la Casilina nel tratto viale Togliatti-Tor Pignattara con la stazione Malatesta della Metro C e con le linee tramviarie di via Prenestina.

Per molti utenti può significare una cosa concreta: meno giri complicati per raggiungere una fermata utile. In quartieri come Tor Pignattara, Acqua Bullicante e le aree vicine alla Casilina, spesso il problema non è soltanto arrivare al centro, ma raggiungere rapidamente un punto di scambio. La 104 prova a coprire proprio questo bisogno, creando un collegamento trasversale fra zone molto abitate e infrastrutture già attive.

Il valore della nuova linea si misurerà sulla regolarità. Una tratta utile sulla carta deve diventare affidabile nella giornata reale, quella fatta di traffico, coincidenze, attese alle fermate e orari di ingresso a scuola o al lavoro. Per questo le prime settimane saranno importanti: diranno se il nuovo disegno riuscirà a intercettare davvero i flussi del quartiere.

105L nelle ore di punta: navetta mirata fra Parco di Centocelle e Pigneto

La seconda novità è la 105L, con corse limitate al tratto Parco di Centocelle Metro C – via Prenestina/Metro C Pigneto. Il servizio sarà previsto nelle ore di punta mattutine e pomeridiane, quando la pressione sui mezzi cresce e ogni minuto perso pesa di più.

La logica è quella di rafforzare i collegamenti proprio nei momenti più sensibili della giornata. Parco di Centocelle, Pigneto e Prenestina sono punti nevralgici per chi deve combinare bus, metro e tram. Inserire corse limitate può alleggerire la linea principale e offrire un’opzione in più a chi si muove lungo un asse molto frequentato.

Il potenziamento della 105 ordinaria, fra Parco di Centocelle e Termini, completa il quadro. Termini resta il grande approdo per pendolari, studenti, lavoratori e viaggiatori diretti verso altri quadranti di Roma. Dopo lo stop alla Termini-Centocelle, mantenere forte il collegamento con la stazione significa evitare che il quadrante Casilino perda accessibilità proprio verso uno dei nodi più importanti della Capitale.

409 rafforzata per Tor Pignattara: più attenzione all’incrocio con la Casilina

Il piano interviene anche sulla linea 409, che sarà potenziata per servire meglio l’utenza dell’area Casilina-Tor Pignattara. È un punto molto sensibile: traffico intenso, presenza di attività commerciali, forte densità abitativa e una domanda di trasporto pubblico che non si concentra solo nelle ore canoniche.

Tor Pignattara è uno dei quartieri che più avverte la mancanza del vecchio collegamento su ferro. Qui l’attesa non riguarda soltanto il numero dei mezzi, ma la capacità della rete di rendere più semplici gli spostamenti brevi e medi, quelli verso la Metro C, verso la Prenestina, verso il Pigneto o verso le linee dirette a Termini.

Il rafforzamento della 409 può diventare un elemento utile, soprattutto se riuscirà a ridurre gli intervalli di passaggio e a garantire una copertura più stabile nelle fasce di maggiore domanda. Per chi vive la zona, la differenza si vedrà alla fermata: tempi più prevedibili, meno incertezza, maggiore possibilità di lasciare l’auto ferma.

Dalla fase bus alla futura tranvia: il nodo della Casilina resta aperto

Il Municipio V ha accolto con soddisfazione il piano, rivendicando un risultato legato anche alle richieste arrivate dal territorio. Il presidente Mauro Caliste e l’assessora alla Mobilità Maura Lostia hanno evidenziato il potenziamento delle linee 105 e 409 e l’arrivo delle due nuove linee come una risposta concreta ai cittadini della Casilina.

Resta sullo sfondo la futura tranvia Termini-Giardinetti-Tor Vergata, con lavori attesi entro i primi mesi del 2027. È il passaggio che dovrà dare un assetto più stabile alla mobilità del quadrante. Fino ad allora, il nuovo piano bus rappresenta la soluzione operativa per accompagnare residenti e utenti nella fase successiva alla fine del Trenino giallo.

Dal 15 giugno, quindi, la partita si sposta sulle strade. La nuova rete dovrà dimostrare di saper funzionare nel traffico di tutti i giorni, nei punti più affollati e negli orari più difficili. Per Roma est è un cambiamento molto concreto: non riguarda solo i mezzi pubblici, ma il modo in cui una parte della città continuerà a collegarsi con il resto della Capitale.