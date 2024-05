Casa a 10mila euro che ti arriva come un pacco Amazon, non è una fantasia ma una genialata | Mai più affitti o mutui

Casa a 10mila euro per te, basta che attendi un pacco. Ti dai da fare e il tuo nido è pronto!

Avere una propria casa è un diritto di tutti quanti, esattamente come possiamo dire del lavoro. Fatto sta che con la situazione assai dura e delicata che vive ancora nel nostro Paese , ove la crisi la fa da padrona e i rincari si fanno sempre più sentire, avere entrambi non è poi così scontato. E se manca il secondo è anche difficile ottenere la prima.

Difatti, se non ne possediamo una di proprietà, come facciamo, senza un’occupazione, a pagare il canone d’affitto o le rate del mutuo? Impossibile poi pare poterla comprare di botto, a meno che non abbiamo ricevuto una mega eredità in denaro. Tuttavia oggi pare che anche se abbiamo pochi soldini possiamo farlo.

Si parla infatti dell’assai ghiotta e reale possibilità di averne una a soli 10mila euro. In sostanza ci costerebbe come una macchina o anche molto meno. Tra l’altro in questa maniera non dovremo più pensare ai poco fa menzionati affitti o mutui che ci recano non poche preoccupazioni, togliendoci il sonno la notte.

Casa a 1omila euro in arrivo anche per te in un pacco

Inoltre a questo punto anche tanti giovani potrebbero abbandonare il nido e darsi da fare per iniziare una vita più indipendente e magari pensare concretamente a costruire, passo dopo passo, una famiglia tutta loro. Ed è ciò che auspicano pure moltissimi genitori che sognano un presente più indipendente per i loro figli.

Tuttavia ora in molti si chiederanno giustamente come sia possibile con questa cifra, decisamente irrisoria, poter comperare una casa intera. Altri ancora poi non capiranno che cosa centra Amazon e il ricevimento di un pacco da parte di questa realtà. Ora noi daremo a tutti loro una degna e mirata risposta.

Un monolocale prefabbricato come nido

Cominciamo con il dire che si tratta di case prefabbricate. Vengono spediti i vari pezzi per comporle ai diretti interessati che possono dunque costruirle con grande velocità e agilità, pagando solo 10mila euro. Sono molto funzionali e sono molto piccole. Difatti non arrivano ai 50 metri quadrati ma sostanzialmente sui 38.

L’idea è venuta ad Elon Musk e anche lui ne ha presa una così, apportando però alcune migliorie. Insomma, alla fine, se una persona vuole fare alcune modifiche, può arrivare a investire complessivamente sui 15mila o a un massimo di 20mila euro, che sono comunque cifre ben diverse da quelle che bisogna affrontare per l’acquisto di una dimora tradizionale.