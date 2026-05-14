Carta d’identità elettronica a Roma, weekend di sportelli aperti: dove fare la CIE il 16 e 17 maggio

Un altro fine settimana dedicato alla Carta di Identità Elettronica a Roma. Sabato 16 e domenica 17 maggio tornano gli Open Day CIE, con aperture straordinarie pensate per chi deve rinnovare il documento o sostituire la vecchia carta cartacea.

Saranno coinvolti quattro Municipi nella giornata di sabato, diversi punti del centro anche domenica e il nuovo Identity Point di San Teodoro, attivo presso il mercato “Campagna Amica” di Coldiretti Lazio. Prenotazione obbligatoria per gli sportelli indicati, accesso senza appuntamento a San Teodoro fino a esaurimento posti.

Carta d’identità elettronica a Roma: un fine settimana per recuperare tempo

Per molti romani la richiesta della CIE è diventata una pratica da mettere in agenda con attenzione: appuntamenti da trovare, documenti da preparare, orari da far combaciare con lavoro, scuola e impegni familiari. Gli Open Day servono proprio a questo: aumentare le possibilità di accesso al servizio, portando gli sportelli anche fuori dalla normale scansione settimanale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il fine settimana del 16 e 17 maggio offre una mappa piuttosto ampia. Sabato saranno aperti gli uffici anagrafici dei Municipi V, X, XI e XII. Sabato e domenica funzioneranno anche gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52. In più, prosegue l’attività del nuovo Identity Point in via di San Teodoro, operativo nei weekend di maggio e giugno.

Open Day CIE nei quartieri: gli orari dei Municipi

La giornata più intensa sarà sabato 16 maggio. Nel Municipio V si potrà andare nella sede di via Torre Annunziata 1, aperta dalle 8.30 alle 15.00. Nel Municipio X sarà attiva la sede di Largo Capelvenere 34, ad Acilia, dalle 8.30 alle 13.00. Il Municipio XI aprirà gli uffici di via Portuense 579 dalle 8.00 alle 14.00. Nel Municipio XII, invece, appuntamenti in via Fabiola 14 dalle 8.30 alle 13.30.

Sono sedi distribuite in zone diverse della Capitale, un aspetto utile per chi cerca una soluzione meno distante da casa. Il Municipio X intercetta anche l’area di Acilia e del litorale, il Municipio XI serve un quadrante molto popoloso, mentre Municipio V e Municipio XII coprono altre aree cittadine dove la domanda di servizi anagrafici resta costante.

Ex PIT e via Petroselli: sportelli CIE aperti anche domenica

Per chi punta al centro, gli ex PIT diventano una risorsa importante. Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino e piazza Santa Maria Maggiore, insieme al punto di via Petroselli 52, saranno aperti sabato 16 maggio dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 17 maggio dalle 8.30 alle 12.30.

La domenica mattina rappresenta una possibilità in più per chi durante la settimana fatica a raggiungere gli uffici. Resta però un passaggio essenziale: la prenotazione. Per richiedere la Carta di Identità Elettronica negli Open Day è necessario fissare l’appuntamento tramite Agenda CIE, a partire dalle ore 9 di venerdì 15 maggio e fino a esaurimento delle disponibilità.

San Teodoro, il nuovo Identity Point al mercato Campagna Amica

Il punto di rilascio più particolare è quello di via di San Teodoro, al mercato “Campagna Amica” di Coldiretti Lazio, vicino all’area del Circo Massimo. L’Identity Point sarà operativo tutti i sabati e le domeniche di maggio e giugno dalle 8 alle 15. Qui sarà possibile accedere anche senza prenotazione, sempre nei limiti dei posti disponibili.

Il progetto mette insieme Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Ministero dell’Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Roma Capitale e Coldiretti Lazio. L’idea è semplice e molto concreta: portare il servizio in uno spazio già frequentato dai cittadini, rendendo più immediata una pratica amministrativa che spesso viene rimandata. Per chi ha ancora il documento cartaceo, San Teodoro può diventare una via rapida, purché ci si presenti con quanto richiesto e con un margine di tempo adeguato.

Documenti da portare e perché la CIE va richiesta ora

Per completare la richiesta servono prenotazione, fototessera, carta di pagamento elettronico e vecchio documento. Chi si presenta senza uno di questi elementi rischia di non poter chiudere la pratica. Nel caso dell’Identity Point di San Teodoro, la documentazione resta comunque determinante, anche quando non è richiesto l’appuntamento.

La spinta alla sostituzione della carta cartacea non è solo organizzativa. Dal 3 agosto 2026 tutte le carte d’identità cartacee non saranno più valide, a prescindere dalla scadenza indicata sul documento. Questo significa che migliaia di cittadini dovranno completare il passaggio alla CIE nei prossimi mesi. Muoversi in anticipo permette di evitare l’effetto imbuto, soprattutto in vista dell’estate, dei viaggi e delle pratiche che richiedono un documento aggiornato.

La Carta di Identità Elettronica è ormai parte della vita digitale dei cittadini. Serve per il riconoscimento, per viaggiare nei Paesi in cui è ammessa e per accedere a servizi online della Pubblica Amministrazione. Gli Open Day del 16 e 17 maggio, quindi, non sono solo una finestra straordinaria per fare un documento: sono un’occasione pratica per non arrivare impreparati a una scadenza che riguarda molti romani.