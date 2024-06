Caro luce, abbatti i consumi di questo elettrodomestico: in pochi minuti ottieni uno sconto in bolletta senza pari

Caro luce, per te può diventare un pallido ricordo. Basta che tieni d’occhio lui. L’elettrodomestico che ti fa spendere un botto.

Non se ne può più di tutti i rincari. Lo dicono tutti quanti. Sui Social le bacheche sono piene di sfoghi in tale direzione e anche quando si va al bar o dal parrucchiere ecco che il discorso sovente cade, come si suol dire, lì. Di certo il settore dei consumi è stato anche lui toccato in profondità dai prezzi pazzi.

E così, ogni volta che riceviamo una bolletta, nel leggere i costi che dovremo necessariamente sostenere, sobbalziamo sulla seggiola. Ok, sappiamo che di certo non sarà mai una passeggiata pagarla ma siamo sicuri che talvolta non è anche colpa nostra di gran parte dei soldini che dobbiamo pagare?

Ok, lo sappiamo che i costi si sono alzati, ma noi siamo in grado di fare un uso intelligente e consapevole del servizio della luce? Per esempio, facciamo parte di quella fitta categoria di persone che tengono perennemente accese tutte quante le luci in casa anche se è pieno giorno e fuori c’è il sole, magari pure alto in cielo?

Caro luce, occhio agli errori che fai

Se la risposta è sì, cominciamo, metaforicamente parlando, a tirarci le orecchie, dandoci degli spreconi. Cominciamo a sfruttare maggiormente la luce naturale che è un toccasana non solo per il nostro umore ma anche per il nostro portafoglio. Inoltre quando è necessario accendere per forza di cose quella artificiale, spegniamola se usciamo dalla stanza.

Attenzione anche a lasciare in stand by televisore e pc, così come lasciare attaccati alla presa di corrente, nonché alle varie e utilissime ciabatte, elettrodomestici che non usate. Tuttavia ne esiste uno che, per adempiere come si deve alla sua funzione, deve necessariamente rimanere sempre acceso. Ergo, ci costa un sacco in termine di consumi. Tuttavia potreste comunque tagliare i costi la bolletta.

Attenzione a come usi il frigo

Stiamo parlando del frigorifero. Cominciamo con il dire che da tempo esistono quelli a risparmio energetico. Se vogliamo poi che non sprechi energia, non lasciamolo mai aperta a lungo la sua anta. Difatti, qualora lo facessimo, il suo freschino si disperderebbe in un battito di ciglia. E lui, per ritrovarlo, dovrebbe compiere un super lavoro che si traduce in costi più elevati da sostenere.

Per evitare tutto ciò basta saper disporre con cura i vari alimenti all’interno del frigo, così quando dovremo servircene faremo alla svelta. Per lo stesso motivo poco fa esposto, mai e poi mai inserirci cibi ancora caldi. Infine, quando lo facciamo installare, mettiamolo sempre lontano da fonti di calore e distanziamolo di qualche centimetro dal muro. In tale maniera funzionerà meglio e consumerà di meno.