Carlo voglio condurre Sanremo con te | L’appello è arrivato in diretta su Rai 1: la Balivo ha sentito tutto

Siamo già in ottica Sanremo e arriva un’autocandidatura davvero importante. Parla la regina della tv che non ha mai condotto il Festival.

Nonostante manchino ancora alcuni mesi per la nuova edizione del Festival di Sanremo (targata Carlo Conti), si inizia a parlare non solo di quella che sarà la gara dei Big ma anche delle Nuove Proposte che, dopo la conduzione di Amadeus, torneranno a gareggiare in una competizione a parte.

Per le selezioni finali prima di approdare nel circuito definitivo di Febbraio, sarà Alessandro Cattelan a occuparsi della conduzione delle serate delle selezioni. Molti volti provengono da Amici e X-Factor. Cantanti che sperano di ripercorrere le orme di grandi della musica italiana come Marco Mengoni, Emma e la stessa Angelina Mango che lo scorso anno ha vinto il Festival 2024.

C’è da dire che Sanremo non è solo l’evento dell’anno dal punto di vista musicale ma anche i gossip che si rincorrono ne fanno da padrona. Nella puntata odierna de La Volta Buona, Caterina Balivo tra i suoi ospiti ha accolto il cantante Valerio Scanu che, anni fa, ha vinto il Festival con il brano Per tutte le volte che, scritto da Pierdavide Carone.

La conduttrice campana ha fatto presente all’ex allievo di Amici che proprio Carone ha ammesso di aver visto il leoncino ma che non l’avrebbe mai toccato. Scanu, dalla sua, ha manifestato che invece ciò non corrisponderebbe al vero.

Chi affiancherà Carlo Conti a Sanremo

A tal proposito, si iniziano a rincorrere sempre di più quelli che potrebbero essere i nomi delle co-conduttrici che potrebbero affrontare Carlo Conti in questo suo ritorno nella kermesse più amata d’Italia. Si è parlato incessantemente di Alessia Marcuzzi, attualmente impegnata a Tale e Quale Show sempre con il conduttore su Rai 1. Come se non bastasse anche l’attrice-conduttrice di Splendida Cornice, su Rai 3, Geppi Cucciari, sembra essere in lizza per poter affiancare il conduttore toscano a Sanremo.

In molti sono i fan che vorrebbero Barbara d’Urso, tornata in TV in grande stile dopo la sua esperienza a Ballando con le Stelle nelle vesti di ballerina per una notte. Tra questi grandi nomi, Charlie Gnocchi, nello studio de La Volta Buona ha auspicato un ritorno di Antonella Clerici. Quest’ultima, godendo di ottimi rapporti proprio con il collega Carlo Conti, ritornerebbe al Festival da co-conduttrice nonostante in passato lo abbia condotto egregiamente in autonomia.

La cantante non ha dubbi: “Condurrei molto volentieri Sanremo”

In onore degli ottant’anni di Fausto Leali compiuti ieri e festeggiati proprio al casinò di Sanremo, dove gli è stato consegnato nuovamente il leone che vinse nel 1989 e che i suoi discografici gli presero, a suo dire, era presente una sua grande amica ovvero Iva Zanicchi. I due, impegnati come ben sappiamo con Io Canto Generation su Canale 5 con Gerry Scotti, sono legati da un profondo rapporto di stima e di affetto, da sempre.

Proprio la Zanicchi ha portato a casa ben tre vittorie a Sanremo, ed è stata intervistata dall’inviato de La Volta Buona a cui ha confermato di non prendere più parte alla gara di Sanremo ma ha lasciato intendere un qualcosa di assolutamente inaspettato: “Condurrei molto volentieri Sanremo!” Carlo Conti è avvisato: la Zanicchi, così com’è stata descritta nello studio di Caterina Balivo, ‘è un vero animale da palcoscenico’, che ben figurerebbe in una kermesse così importante.