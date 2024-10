Carlo, vogliamo venire a Sanremo | Dopo la presenza dello scorso anno, c’è aria di gran RITORNO: altro che Al Bano e Romina

Tutto quello che i fan hanno sempre desiderato sta per avverarsi: il ritorno di queste stelle musicali a Sanremo.

Sanremo 2025 è alle porte e quest’anno il palco dell’Ariston si prepara a un cambio epocale: Carlo Conti torna a vestire i panni di direttore artistico. Dopo le edizioni indimenticabili di Amadeus, che ormai possiamo definire l’eroe a tempo pieno del Festival, il testimone passa al conduttore toscano dal sorriso smagliante.

Amadeus, che ha orchestrato per ben quattro edizioni momenti di gloria e trash che passeranno alla storia, ha deciso di farsi da parte per “nuove avventure”. Di cosa si occuperà? Forse lo vedremo in radio o in un talent show o magari a insegnare a nuovi conduttori come riempire il palco con meme virali e ospiti improbabili.

Carlo Conti, tuttavia, per chi non lo ricordasse, è il re del prime time italiano, capace di trasformare ogni show in un successo di ascolti. La sua ultima apparizione sanremese risale al 2017, quando riuscì a mettere d’accordo anche chi non aveva mai visto una puntata del Festival.

C’è da chiedersi se saprà mantenere il trend di rinnovamento pop, social e un po’ vintage che Amadeus ha portato con sé, o se vedremo un ritorno a qualcosa di più tradizionale. Ciò che è certo è che il nuovo conduttore ha una bella gatta da pelare, perché ci sono alcuni artisti che vogliono tornare sul grande palco italiano.

Il ritorno degli artisti innominabili

Si vocifera che una band leggendaria, amatissima e chiacchieratissima negli ultimi anni, potrebbe tornare al Festival. Non diremo subito chi sono, ma sappiate che hanno vinto Sanremo nel lontano 1997 e il loro nome fa tremare il web ogni volta che viene pronunciato. Avete indovinato? Sì, sono proprio loro: i Jalisse.

La mitica coppia che ha dominato con “Fiumi di parole” e che per anni è rimasta un po’ ai margini della scena, è stata incredibilmente invitata come ospite nell’ultima edizione firmata Amadeus. L’attesa del loro ritorno è stata altissima, e quando finalmente sono apparsi, gli occhi di tutti erano puntati su di loro. Ma sarà finita qui? Assolutamente no.

Il grande ritorno a Sanremo

Secondo Lanostratv.it, nel 2025 i Jalisse sono pronti a fare un altro passo decisivo: tornare a Sanremo come concorrenti. Hanno già presentato non uno, ma ben due brani, e sono più determinati che mai a riconquistare il pubblico (come dimostrato dall’intervista a La Volta Buona). Secondo le voci di corridoio, questi pezzi hanno un tocco moderno, ma non temete, lo spirito del 1997 sarà ancora vivo.

Dopo anni di tentativi, critiche e meme, potrebbe essere finalmente la loro “volta buona”. Chissà se Carlo Conti darà loro la possibilità di brillare di nuovo sotto i riflettori. Una cosa è certa: la curiosità è alle stelle, e il Festival non sarebbe lo stesso senza una dose di sorpresa.