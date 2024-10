Carlo fai presto che dopo tocca a me | Scovato il nuovo conduttore per Sanremo: niente da fare per Cattelan e De Martino

“Caro Conti, preparati perché dopo di te toccherà subito a me.” Il conduttore si è fatti avanti, e non parliamo di Cattelan o De Martino.

È praticamente quasi tutto pronto per la nuova edizione del Festival di Sanremo, condotta dal conduttore toscano. Quest’ultimo è da poco tempo a questa parte al timone della nuova edizione di Tale e Quale Show, che ha visto un cambio di direzione nella giuria. Si tratta di una giudice che ha abbandonato lo show, ma che se lo porterà sempre nel cuore, ovvero Loretta Goggi.

A prendere il suo posto la camaleontica Alessia Marcuzzi, che affianca i colleghi Giorgio Panariello, grande amico di Conti, e Cristiano Malgioglio. Ed lui con le sue mise a calamitare l’attenzione su di sé, oltre che coi racconti di vita legati anche a incontri con grandi star. Nel frattempo Carlo sta alacremente lavorando per la stagione 2025 della kermesse canora che tutto il mondo di invidia.

Diciamo che ha iniziato ad occuparsene già da molti mesi e che, nel corso dell’estate ha già ascoltato le canzoni dei big che saranno in gara sul prestigioso palco del Teatro Ariston. I nomi stanno per uscire a breve e per alcuni saranno già certi. Sia il Dopo Festival che Sanremo Giovani vedranno la conduzione di Alessandro Cattelan, che è uno dei conduttori più amati dai suoi coetanei.

Carlo Conti fatti da parte, arrivo io

Tuttavia pare che Carlo dovrebbe guardarsi le spalle, dal momento che un suo collega potrebbe fargli le scarpe, proprio per quel che riguarda il suo ruolo a Sanremo 2025. No, non si tratta di Stefano De Martino che sta intanto sbancando con Affari Tuoi, visti i risultati che il quiz show sta ottenendo. Si tratta di un conduttore più grande dal punto di vista anagrafico dell’ex marito di Belen.

È un conduttore con cui, il buon Sebastiani, tempo fa, era stato beccato durante un pasto. Già lo scorso anno si mormorava che fosse proprio lui che avrebbe sostituito alla conduzione il prode Amadeus, nell’edizione proprio del 2025, che invece sarà affidata a Conti. Costui inoltre non opera in Rai, ma sulla rete concorrenziale.

Gerry Scotti pronto per il Festival? La realtà

Parliamo di Gerry Scotti, che ora non è impegnato solo nel ruolo di giudice a Tu Si Que Vales ma anche di conduttore di La Ruota Della Fortuna e una speciale Edizione di Io Canto. Lo Zio Gerry ha dichiarato, intercettato da TV Blog: “Festival di Sanremo? Certo che mi piacerebbe farlo e il mio editore mi ha già dato il permesso, ma solo per quella settimana (ride ndr)“.

Inoltre ha poco dopo aggiunto: “Non credo proprio che lascerei i programmi di Mediaset, se la Rai mi chiedesse di farlo, ho ancora due anni di contratto con Mediaset“. In ogni caso pare che per Scotti non ci sarebbe nulla da fare, perché, come ci rivela Biccy.it, Carlo Conti avrebbe firmato con la Rai per la conduzione di più edizioni del Festival di Sanremo. Dunque la sua era sarà ancora lunga.