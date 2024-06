Caos a Uomini e Donne, l’opinionista rischia grosso: “Si deciderà in queste settimane il futuro” | La De Filippi prepara la rivoluzione

Il futuro di questo show televisivo è appeso a un filo a causa di un opinionista troppo scomodo. Che avrà in mente Maria De Filippi?

Uomini e Donne è uno dei prodotti meglio riusciti della rete Mediaset. Si tratta di un programma che ha come punto focale la ricerca dell’amore da parte dei concorrenti. Il format si articola come segue: da una parte ci sono i tronisti, dall’altra i corteggiatori.

In sostanza, i tronisti sono corteggiati dagli altri membri del cast. Ovviamente, l’impronta del programma è standard ormai da diversi anni. Ad ogni modo, esistono anche degli spin off di questo show, come ad esempio Uomini e Nonne, dedicato agli under 60.

Il successo del programma si compone di variabili distinte: innanzitutto, la fascia oraria è quella consona per il target di riferimento. Infatti, gli adolescenti e le casalinghe sono coloro che maggiormente attingono a questi contenuti e il pomeriggio è il momento perfetto per rilassarsi davanti al televisore.

Al di là di questo, le edizioni dello show sono state innumerevoli, confermandosi sempre come estremamente vincenti. Una parte fondamentale del programma è costituita però dagli opinionisti, tra cui Tina Cipollari e Gianni Sperti. Che la notizia riguardi uno di loro due?

Opinionisti sul filo del rasoio

Con la morte di Silvio Berlusconi, la rete Mediaset è passata definitivamente nelle mani del già eletto amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi. Questi, una volta deceduto il padre, ha deciso di rinnovare la rete per renderla meno trash, a sua detta. Tra i vari interventi, ci sono stati licenziamenti a tappeto.

Per questo motivo, anche Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono detti estremamente preoccupati. Ciononostante, è andato tutto bene per loro. Hanno rinnovato il contratto e la loro poltrona è ben salda nello studio più chiacchierato di Mediaset. Il pericolo riguarda un’altra persona: Tinì Cansino.

Rivoluzione a Uomini e Donne

“A proposito di Uomini e Donne si deciderà in queste settimane il futuro di Tinì. L’opinionista silenziosa potrebbe non presenziare nella prossima stagione…” è l’informazione ufficiale che è stata riportata dall’esperto di gossip, Amedeo Venza, sul suo profilo ufficiale Instagram.

Se così fosse, si sarebbe di fronte a una vera e propria rivoluzione, poiché Tinì Cansino è l’opinionista silenziosa a cui molti fanno riferimento e che tutti stimano. Intanto, Sperti e Cipollari smentiscono le dicerie sul fatto che potrebbero diventare tronisti e Maria De Filippi parla di nuovi importanti provvedimenti nel programma.