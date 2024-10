CALL CENTER, svelato il trucchetto per deviare tutte le telefonate | Ora non ti disturberanno più

I call center possono essere una spina nel fianco nelle vite tortuose di tutti i giorni, ma attenzione: adesso c’è un modo per farli smettere.

I call center sono il regno delle conversazioni indesiderate. Chiunque possieda un telefono sa quanto possano essere fastidiose quelle chiamate che interrompono la tua giornata, spesso mentre sei nel mezzo di qualcosa di importante. Il tipico scenario: squilla il telefono, un numero sconosciuto appare sullo schermo.

A quel punto tu ti chiedi se rispondere o ignorare. A volte si cede alla curiosità, solo per sentirsi proporre la nuova offerta imperdibile per internet o un abbonamento telefonico. Alcune chiamate possono anche essere utili, ma la maggior parte sono intrusioni senza alcun valore per chi le riceve.

Eppure, dietro le quinte, ci sono operatori che passano la giornata a contattare decine, se non centinaia di persone, spesso con script predefiniti e una pressione costante per chiudere il contratto. Anche se è un lavoro difficile e logorante per chi lo svolge, per chi lo subisce può trasformarsi in un vero e proprio incubo.

Infatti, molto spesso succede che il telefono possa squillare più volte al giorno, perché ciò che molti non sanno è che nei call center le telefonate partono in automatico. C’è chi arriva addirittura a disattivare il suono del cellulare per non essere più disturbato. Ma adesso esiste un metodo migliore.

Evitare le chiamate indesiderate

Fortunatamente, c’è un modo per sfuggire a questo bombardamento continuo di telefonate non richieste. Una delle soluzioni più semplici è registrarsi all’Elenco pubblico degli Oppositori, una lista che consente di segnalare ai call center che non vuoi essere contattato per scopi pubblicitari o promozionali.

La registrazione è gratuita e relativamente facile da fare: basta collegarsi al sito ufficiale e seguire le istruzioni per inserire il proprio numero. Una volta registrati, i call center sono obbligati a non chiamarti più, pena sanzioni. Ma attenzione, non è un rimedio immediato: ci vorrà un po’ di tempo prima che tutte le società aggiornino i loro database e smettano di contattarti. Ma esiste un metodo ancora più efficace, quello di @martinastipss.

Non ti disturberà più nessuno così

Puoi bloccare le chiamate spam direttamente dal tuo telefono utilizzando le impostazioni di Google. Sui telefoni Android, ad esempio, puoi accedere al registro delle chiamate, selezionare un numero indesiderato e cliccare sui tre puntini in alto a destra. Qui troverai l’opzione “Blocca numero” o “Segnala come spam”.

È un metodo infallibile per avere finalmente un po’ di pace. Anche se non puoi prevedere ogni numero che potrebbe chiamarti, bloccare quelli già noti come spam è un passo avanti. Puoi anche attivare la funzione di identificazione delle chiamate di Google, tramite le impostazioni di Google, ma selezionando la voce “ID chiamate e spam”.