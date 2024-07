‘Caldo, nun te temo’, a Roma arriva la soluzione per vincere l’afa in città | Addio a ventilatori e aria condizionata

Nella Capitale il caldo non fa più tanta paura. Lo si combatte così, senza per forza di cose azionare il condizionatore o il ventilatore.

Indubbiamente in tutti i periodi dell’anno la Città Eterna è fonte di vivo interesse di stampo turistico da parte di persone che giungono in loco da ogni parte del mondo. Chiaro è che ad agosto, che soprattutto per noi italiani è il mese vacanziero per antonomasia, non sia forse il tempo per andare a vedere i monumenti e soprattutto i famosi scavi.

Di certo i romani, chiaramente impegni lavorativi dimenticati momentaneamente, preferiscono di gran lunga trascorrere il loro tempo al mare, soprattutto a Ostia o a Fregene. Per una squisita magnata di pesce fanno pure un salto a Fiumicino. E qui, per via dell’aeroporto, si trovano a dividere sempre più i pasti con tanti viaggiatori.

Fatto sta che se per motivi personali o professionali non ci si può allontanare da Roma si può comunque pensare di trascorrere dei momenti di relax, stando pure al fresco, rifugiandosi in uno dei tantissimi parchi presenti in loco. Uno dei più belli e tra l’altro amatissimo pure dalla mitica Mara Venier è quello sito a Villa Borghese.

A Roma, non si teme il caldo

Se sia ma l’Arte si può lasciarci cullare dalle mostre, alcune pure a ingresso libero, presenti in tanti musei. Tra l’altro con il fatto che sono quasi tutti in vacanza e al mare è facile riuscire a trovare biglietti, pure scontati, nonché a godersi meglio la visita. E la sera, quando le temperature calano, è fantastico partecipare alle rassegne estive del cinema all’aperto.

In questa maniera, non trascorrendo molto tempo in casa, potremo risparmiare moltissimo in bolletta in termine di consumi, dal momento che non dovremo accendere a palla il condizionatore o il ventilatore. Tuttavia a Roma ne hanno pensata pure un’altra per evitare di azionarlo rimanendo comunque belli freschi.

Come stanno freschi i romani senza condizionatore

Di che cosa si tratta? Semplicemente di tenersi costantemente idratati non solo bevendo i 2 canonici litri di acqua al giorno che rimangono comunque un autentico toccasana per il nostro benessere psicofisico. Tuttavia per renderla ancora più gustosa pare che molti bar della Capitale aggiungano ad essa della frutta per aromatizzarla.

Inoltre sono sempre super forniti per il servizio d’asporto con tante bottigliette di acqua semplice, sia naturale che frizzante. Servono pure della limonata, arricchita dalla presenza di foglioline di menta fresca. Questa aggiunta rende la bevanda, non solo più sfiziosa, ma anche ben più dissetante. E così di certo gli avventori ai loro bar non mancheranno.