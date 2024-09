Cacio e pepe, se vuoi farla a regola d’arte segui la dritta delle nonne | Il tempismo è essenziale: ecco come ottenere una cremina perfetta

Cacio e pepe, vuoi sapere come creare anche tu in casa tua la famosa cremina? Ecco svelato l’antico segreto.

La tradizione culinaria italiana, in linea generale, è ricca di piatti super appetitosi, che tutti i turisti vogliono gustarsi quando viaggiano nel nostro Paese. Se parliamo nello specifico di quella romana, tra i piatti più amati c’è la divina cacio e pepe. Tuttavia, c’è da dire che è facilmente rintracciabile anche nei menù dei ristoranti di altre Regioni d’Italia.

Oltre a ciò possiamo trovare anche il sugo bello e pronto in tutti i supermercati. La sua preparazione, se vogliamo creare il condimento da zero, nasconde però una difficoltà, che risiede nel saper preparare una deliziosa cremina.

Tuttavia, andiamo per gradi. Per prepararla, il primo errore da non commettere è di utilizzare il formato di pasta sbagliato.

Bene è puntare ai tonnarelli o, qualora non li avessimo in casa, agli spaghetti. Gli altri ingredienti sono il pecorino romano, il pepe e il sale. Iniziamo pestando i grani di pepe in un mortaio e riducendoli in polvere. A parte grattugiamo il formaggio in un’ampia ciotola.

Cacio e pepe, come realizzare il condimento perfetto

Uniamoci ora il pepe. A parte, cuociamo la pasta in acqua salata e aggiungiamo, un poco alla volta, una mestolata di acqua di cottura della pasta nella ciotola contente il pecorino e il pepe. Iniziamo a mescolare con un frusta in maniera energica. A quel punto otterremo la cremina e i nostri tonnarelli saranno pronti per essere serviti in tavola.

Ovviamente il tutto dopo averci aggiunto una generosa macinata di pepe. Tuttavia, soprattutto se non siamo pratici ai fornelli e vogliamo essere più che sicuri sulla buona risuscita di questo piatto, in particolare della cremina, possiamo mettere in atto questo stratagemma. Di certo, se lo seguiremo, ne ricaveremo una crema perfettamente liscia e priva di grumi.

Gli ultimi ritocchi e il segreto

Poco prima di dedicarci alla cottura vera e propria della pasta, prendiamo un salta pasta e versiamoci dentro dell’olio, che non deve però essere scaldato. Ora è necessario versarvi dentro la pasta scolata al dente, stemperando il tutto con pochissima acqua di cottura, che avremo in precedenza messo da parte.

Infine, dobbiamo sempre unire un po’ di pepe macinato e dare una bella mescolata, prima di accingerci a servirla. Con un semplice strumento, quale il salta pasta, possiamo essere maggiormente certi di ottenere grandi risultati che, se siamo alle prime armi, non riusciamo a ottenere, con la semplice frusta.