Cacao meravigliao e non solo: ora con 3 passaggi crei una crema super abbronzante | Tutti vorranno questa ricetta

La ricetta perfetta per una crema solare coi fiocchi che farà invidia a tutti e tutte: bastano pochi ingredienti per avere salva l’estate.

Nel passato, la pelle pallida era sinonimo di aristocrazia, mentre l’abbronzatura era associata al lavoro nei campi e, quindi, alle classi sociali inferiori. Tuttavia, con l’avvento del XX secolo e l’influenza di icone della moda come Coco Chanel, l’abbronzatura è diventata simbolo di salute, benessere e lusso.

Oggi, una pelle dorata è spesso vista come segno di una vita attiva e all’aperto e il desiderio di ottenere l’abbronzatura perfetta è forte in molte culture. Tuttavia, spesso questo desiderio fa a pugni con la scarsa voglia delle persone di proteggersi dai nocivi raggi solari.

Il sole ha infatti effetti positivi e negativi sulla pelle. Tra i benefici vi è la produzione di vitamina D, essenziale per la salute delle ossa e del sistema immunitario. L’esposizione solare moderata può anche migliorare l’umore e alleviare alcuni disturbi della pelle come la psoriasi.

Tuttavia, i rischi legati all’eccessiva esposizione solare sono considerevoli. I raggi UV possono causare scottature, invecchiamento precoce della pelle e aumentare il rischio di cancro della pelle. Le rughe, le macchie solari e la perdita di elasticità sono solo alcuni dei segni visibili del danno solare cumulativo.

Le creme solari

Le creme solari sono fondamentali per proteggere la pelle dagli effetti nocivi del sole. Tuttavia, esistono molti miti da sfatare. Uno dei più comuni è che le creme solari ostacolino l’abbronzatura. In realtà, le creme solari permettono un’abbronzatura più lenta ma più sicura, riducendo il rischio di scottature e danni a lungo termine.

Un altro mito è che le creme solari ad alta protezione siano necessarie solo al mare o in montagna: dovrebbe essere usata ogni giorno, indipendentemente dalle attività svolte, per proteggere la pelle dai raggi UV che possono colpire anche nelle giornate nuvolose. Ma non tutti sanno che per farne una in casa basterebbe anche solo del tè nero.

La crema super abbronzante

Per coloro che desiderano un’abbronzatura senza i rischi del sole, le creme autoabbronzanti fai-da-te rappresentano una valida alternativa. Una ricetta sicura e semplice include ingredienti naturali come il cacao, il tè nero e l’olio di cocco. Esiste infatti una ricetta riportata da Io Donna.

Per prima cosa, sciogliere l’olio di cocco e il burro di karité a bagnomaria, aggiungere il tè nero e mescolare bene. Dopodiché unire il cacao in polvere gradualmente, mescolando fino ad ottenere una consistenza uniforme. Lasciare raffreddare e solidificare e poi applicare sulla pelle pulita e asciutta, massaggiando fino a completo assorbimento.