Broccolo romano, contorno facile e veloce che nasconde una proprietà importantissima: se rischi queste malattie mangialo

Il broccolo romano può essere un contorno facile e veloce da preparare. Non tutti, però, sanno che fa molto bene per via di una sua proprietà. Andiamo subito a scoprire di quale si tratta

La cucina italiana vanta di essere una delle migliori in assoluto. Riconosciuta come patrimonio in materiale dell’umanità dall’UNESCO nel 2010, è molto apprezzata a livello globale. Una delle sue caratteristiche principali è la semplicità.

Gli chef preferiscono affidarsi alla buona qualità degli ingredienti, piuttosto che alla complessità di preparazione dei piatti. Infatti molti prendono in considerazione il broccolo romano.

Il broccolo romano è un tipico ortaggio del Lazio, ma è coltivato anche in altre regioni italiane. È noto anche come broccolo romanesco, cavolo romano e cavolo romanesco. Rientra nel gruppo di piante di cui non vengono mangiate le foglie, ma le infiorescenze non ancora mature. Assomiglia a un cavolfiore, ma è di un verde chiaro con una forma piramidale e con rosette disposte a spirale. Facile da preparare, può essere un ottimo contorno da prendere in considerazione soprattutto nella quotidianità.

Tuttavia bisogna sapere che deve essere mangiato solo esclusivamente a cotto. Ci sono varie ricette che si possono valutare per mangiare bene impiegando poco tempo: broccolo romanesco al forno, in padella, gratinato e con vari tipi di pasta. C’è l’imbarazzo della scelta, tutto dipende dai gusti di chi si diletta ai fornelli. Non tutti sanno che fa bene mangiarlo per delle proprietà che non possono fare che bene al nostro organismo.

Ecco cosa bisogna sapere su broccolo romano

Non tutti sanno che fa bene inserirlo nella propria alimentazione per una serie di proprietà. Dopo aver letto attentamente l’articolo, sicuramente sarà il prossimo prodotto che inserirete nel carrello della spesa.

È composto dal 92% di acqua e da una piccola percentuale di proteine. Inoltre contiene i seguenti sali minerali: potassio, il calcio, il magnesio e fosforo (favoriscono un buono stato di salute e tessuti, utile per la contrazione muscolare e la funzionalità del sistema nervoso).

Le proprietà alimentari del broccolo romano

Oltre ai sali minerali menzionati, è anche ricco di antiossidanti. Non contiene le molecole responsabili delle intolleranze alimentari, come il glutine e il lattosio.

È composto da provitamina A (responsabile del mantenimento in buona salute di vista, pelle e denti con rafforzamento del sistema immunitario), vitamina C (aiuta a prevenire il rischio di tumori, soprattutto allo stomaco, contrasto all’invecchiamento cellulare e accelera il decorso del raffreddore) e ha tante fibre alimentari (regolarizzano le attività intestinali e facilitano il funzionamento del colon).