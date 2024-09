Broccoli alla romana, tutti provano a copiare la mia ricetta ma nessuno ce la fa | Il segreto è a fine cottura: ti cambia completamente il sapore

Broccoli alla romana, ecco il segreto per cucinarli perfetti. Riguarda la fase di fine cottura.

Indubbiamente, la cucina italiana è una tra le più ricche e amate nel mondo. Ogni Regione ha i suoi piatti tipici e da offrire, così come ogni singola città. Se ci troviamo nella Capitale, per motivi lavorativi o per un viaggio di piacere, possiamo fare grandi scorpacciate delle sue specialità. Al di là delle strepitose paste cacio e pepe e carbonara, possiamo anche lasciarci conquistare da alcuni contorni e secondi.

Fra di essi vanno annoverati i broccoli alla romana in padella. Per la verità li troviamo in vendita dappertutto, sia freschi che nel reparto surgelati. Tuttavia, per cucinarli dovremo usare solo le cime. Per realizzarli comodamente a casa nostra avremo bisogno di 700 g di broccoli romaneschi, 1 spicchio d’aglio e sale q.b.

Iniziamo a tagliare le cime dei broccoli, quindi a sciacquarle con cura sotto il getto dell’acqua corrente. A questo punto dobbiamo dividere quelle più grandi a metà o in quarti al fine di ottenere cime dalle dimensioni più simili fra di loro.

Procediamo a farli lessare in acqua bollente leggermente salata per 5 minuti, altrimenti optiamo per la cottura, ancora più salutare, al vapore.

Broccoli alla romana, la ricetta facile e veloce

Una volta cotte, scoliamo delicatamente le cime e mettiamole per un attimo da parte. Sbucciamo l’aglio e tritiamo il peperoncino. Facciamoli soffriggere in una padella antiaderente, con olio bollente su fiamma vivace. Qui cerchiamo di inclinare leggermente il tegame sulla fiamma, in modo tale da far dorare molto bene l’aglio.

Ora è il momento di aggiungere i broccoli e altro sale. Facciamoli saltare fiamma vivace per circa 2 minuti. Ricordiamoci che devono insaporirsi, ma non disfarsi del tutto. Qui difatti risiede un gravissimo errore, ovvero servirli sfatti e scomposti in tavola. Ergo, non perdiamo mai di vista la fase della cottura e, trascorsi 2 o 3 minuti, spegniamo il fuoco e impiattiamoli.

Il tocco in più

Il tocco in più per rendere questa ricetta strepitosa consiste nell’aggiungere, solo a fine cottura e a fiamma spenta, due generosi cucchiai di colatura di alici di Cetara. Questo altro non è che un prodotto agroalimentare tradizionale campano, realizzato, come è facile evincere dal nome, nel piccolo ma delizioso borgo marinaro di Cetara, sito nella divina Costiera Amalfitana.

Grazie a questa aggiunta, che tuttavia è per lo più sfruttata come condimento per gli spaghetti, noterete come i vostri broccoli risulteranno ben più appetitosi. Tuttavia, potrete anche utilizzarla per rendere più buoni molti piatti a base di pesce e anche altre verdure. Alcuni addirittura amano sfruttarla sulla pizza. Fatto sta che, una volta provata, non ne farete mai più a meno.