Bonus luglio 2024, 350€ per questi tantissimi fortunati | La lista è stata aggiornata da poco

Bonus luglio 2024, 350 euro in arrivo magari anche per te. Controlla se fai parte della lista dei fortunati.

Altro Bonus, altra corsa potremmo dire. Fatto sta che qui non bisogna fare alcuna richiesta. No, come raramente accade, non dobbiamo fare nulla. Ci spetta di diritto e ce lo troveremo nei prossimi giorni sul nostro conto corrente, sia esso bancario che postale. Chiaro è che vedersi arrivare dei soldini in più non può che suscitare subito immensa gioia.

Anche perché, parliamoci chiaro, la situazione con la quale stiamo vivendo tuttora nel nostro Paese, e non solo per la verità, non è delle migliori. Non per nulla la crisi, sia sociale che economica, non ci vuole dare tregua, esattamente come i rincari che hanno colpito duramente e nel profondo tutti quanti i settori.

Il lavoro poi latita un po’ troppo spesso. Diciamo che anche chi ce l’ha non si sente mai e poi mai al sicuro dal momento che anche le grandi realtà, nonché quelle che sembravano più solide, talora si sono viste costrette a chiudere i battenti. Altre invece hanno deciso di compiere un taglio del personale mentre altre ancora di ridurre a svariati dipendenti le ore lavorative.

Bonus di luglio 2024, 350 euro in arrivo per quasi tutti

E poi ci sono i giovani che non riescono il più delle volte a trovare una loro occupazione. Insomma, le preoccupazioni in ambito lavorativo ci sono un po’ per tutti e non sono di certo lievi. Fatto sta che ora molti lavoratori potranno per un attimo dimenticarle. Difatti per loro per il mese di luglio, che è alle porte, sono in arrivo 350 euro di Bonus.

In realtà anche a chi spetta non è detto che possa ricevere esattamente questa cifra, che è decisamente molto interessante, ma qualcosina in meno rispetto all’inquadratura che ha lui stesso sul piano lavorativo, se parliamo di livelli. Al di là di ciò parliamo solo di lavoratori dipendenti e non di autonomi o di pensionati. E no, l’Isee non centra nulla.

La lista dei lavoratori che avranno una busta paga più ricca

In poche parole con il rinnovo del CCNL, acronimo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sono stati messi a punto alcuni cambiamento sul piano stipendi per un numero assai elevato di lavoratori che percepiva salari fin troppo bassi. Sostanzialmente si è discusso molto sull’aspetto delle paghe minime. Inoltre si è deciso per una tantum in aggiunta in busta paga.

Il rinnovo, con i soldini in più, riguarda espressamente i dipendenti del settore terziario, dei servizi e della distribuzione. Tuttavia la somma è divisa sostanzialmente in due round, della cifra identica, dunque 175 euro a volta. Tuttavia, e qui arriva per tanti una doccia fredda, tale cambiamento vale solo per i lavoratori in forza dal 22 marzo 2024, dunque da quando è stato sottoscritto l’accordo.