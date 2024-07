Bonus cucina, ora scelgo quella che voglio con l’aiuto dello Stato | Aderisci anche tu entro venerdì

Arredare casa: una sfida appassionante ma costosa

Arredare una casa è un’attività che assorbe a tempo pieno, un progetto che richiede attenzione ai dettagli e una pianificazione accurata. Non si tratta solo di scegliere i mobili giusti, ma di creare uno spazio che rifletta il proprio gusto personale, sfruttando al meglio ogni centimetro disponibile.

La qualità dei materiali è fondamentale, così come la funzionalità e l’estetica degli arredi. Tuttavia, l’arredamento può diventare un’attività molto dispendiosa, soprattutto quando si tratta di rinnovare ambienti chiave come la cucina.

La cucina è il cuore pulsante della casa, un luogo dove si preparano i pasti, si condivide il tempo con la famiglia e si accolgono gli amici. Scegliere una cucina nuova può essere un’impresa costosa, considerando non solo i mobili, ma anche gli elettrodomestici e le finiture. Fortunatamente, esistono incentivi fiscali che possono aiutare a rendere questa spesa più sostenibile. Cosedicasa.com ci spiega come usufruire delle agevolazioni.

Il bonus cucina 2024: un’opportunità da cogliere

Il bonus cucina 2024 rappresenta un’importante opportunità per chi desidera rinnovare la propria cucina senza affrontare costi proibitivi. Questo incentivo fiscale è connesso ai lavori di ristrutturazione edilizia, ma in alcuni casi è accessibile anche senza interventi strutturali significativi. Il bonus, parte del più ampio bonus mobili, è valido fino al 31 dicembre 2024 e consente una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Per beneficiare del bonus cucina 2024, è necessario realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio. Questi interventi possono includere la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti o su parti comuni di edifici residenziali. In questi casi, è possibile detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute per l’acquisto della cucina, fino a un massimo di 5.000 euro, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

In alcuni casi, è possibile beneficiare del bonus mobili per l’acquisto di una cucina nuova anche senza una vera e propria ristrutturazione. Interventi come la sostituzione della caldaia, classificati come manutenzione straordinaria, permettono di accedere all’incentivo a patto che vi sia un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente. Ad esempio, installando una nuova caldaia a maggiore efficienza energetica, si può accedere al bonus cucina. Altri interventi che rientrano nella manutenzione straordinaria includono quelli finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, come l’installazione di una stufa a pellet. In questi casi, l’acquisto della cucina nuova può essere detratto, seguendo le stesse modalità..

Come ottenere il bonus cucina 2024

Per ottenere lo sconto Irpef, la cucina deve essere pagata con bonifico, carta di debito o credito. Non sono ammessi pagamenti con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. È possibile acquistare la cucina anche con un finanziamento a rate, purché la società di finanziamento paghi il corrispettivo con le modalità previste.

È importante conservare tutta la documentazione necessaria, come le ricevute di pagamento e le fatture di acquisto, che devono riportare la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti. Anche uno scontrino fiscale che riporta il codice fiscale dell’acquirente e l’indicazione dettagliata dei beni acquistati è valido ai fini della detrazione.