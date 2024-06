Bollette luce, ora dici addio a cifre salatissime: trovata la leva salva tutti | È posizionata proprio qui

Bolletta luce, ciao ciao a costi troppo salati. La leva che ti permette di risparmiare un botto.

In tutte le stagioni dell’anno ti ritrovi ormai, volente o nolente, a dover affrontare il pagamento di bollette, soprattutto per quanto concerne l’energia elettrica, da paura. E così, come ne ricevi una, conti fino a dieci prima di aprirla. Fatto sta che non ti puoi affatto illudere che aspettando a verificare il conto esso diminuisca.

Quest’ultimo però potrebbe abbassarsi per la verità se tu stessi talora più attento nel mettere costantemente in pratica alcune cattive abitudini. In inverno per esempio evita di tenere accesso tutto il giorno il riscaldamento, compresa la notte e quando esci di casa. Nei periodi estivi non compiere poi lo stesso sbaglio ma con il condizionatore.

Attenzione anche, nel primo caso, a non eccedere nel alzare le temperature e nel secondo nell’abbassarle. Occhio anche a non lasciare per ore in stand by televisioni e pc e incollati perennemente alla presa quegli elettrodomestici che non stiamo usando da un pezzo. E con questi ci riferiamo soprattutto a quelli che affollano la nostra cucina come tostapane, frullatori e macchinette per il caffè, ad esempio.

Bollette luce, punta su questa leva e le abbassi subito

Vietatissimo poi lasciare sempre attaccati alla presa i vari spinotti per caricare cellulari e altri dispositivi elettronici. Ok, sarà anche comodo agire così ma tutto ciò incide un botto a livello economico in bolletta. No e poi no accendere la luce quando è giorno pieno e ci sta nel cielo un bel sole luminoso. Difatti potremmo sfruttare la sua di luce che è gratis e un toccasana pure per lo spirito.

Bene è anche spegnere e scollegare le ciabatte che abbiamo in casa se quel elettrodomestico non lo stiamo usando. Tuttavia se vogliamo ulteriormente risparmiare, cosa ovviamente consigliata vista la brutta aria che tira in Italia, facciamo caso a questa leva. Grazie a lei potremmo davvero spendere tanti meno soldini in bolletta.

Sta tutto nei kw

In sostanza bisogna prestare attenzione ai kw di potenza con cui è regolato. Se troppo alti bisognerebbe abbassarli un poco, chiaramente chiedendo consiglio anche a un esperto. Tuttavia oggi esistono anche contatori smart che ci consentono di non avere più questo problema, ovvero quello di pensare noi stessi all’abbassamento, dal momento che fanno tutto da soli.

In pratica, con il cambio di stagione e lo spegnimento del riscaldamento in primavera, mettono in atto un bel cambio in tale direzione, raggiungendo una temperatura media e statica. Bene è anche verificare in ogni caso i costi che dobbiamo sostenere per via del contratto stipulato e se c’è qualcosa che non quadra, chiediamo spiegazioni alla realtà con chi lo abbiamo stipulato.