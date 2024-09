Bolletta KO, ti basta spegnere questo elettrodomestico: consuma più da spento che da acceso

Bolletta troppo alta? Spegni questo elettrodomestico. Consuma sempre tanto anche da spento.

Tutte le volte che riceviamo a casa, sia in formato cartaceo che digitale, la bolletta, ci si rizzano i capelli in testa. La cifra che dovremmo pagare è sovente molto elevata. Di certo i rincari sono belli tosti. Tuttavia c’è anche da dire che la colpa è pure nostra se ci ritroviamo a pagare costi elevati.

Cominciamo con il sostenere che dovremo diventare più furbi nell’utilizzare maggiormente gli elettrodomestici vari nelle fasce orarie e nei giorni in cui costerebbe meno farlo, secondo il contratto da noi stipulato con la società erogatrice del servizio. Dunque è allora che dovremo azionare con maggior disinvoltura lavatrici e lavastoviglie, per esempio.

Bene è anche evitare programmi particolarmente lunghi, che consumano pure moltissima acqua e che fanno impennare anche la bolletta relativa. Anche il forno principale, come i vari fornetti, consumano tantissimo. Nel primo caso puntiamo, finché possibile, alla cottura nella modalità ventilata, che utilizza solo una resistenza.

Bollette, i primi consigli per risparmiare

I fornetti, invece, azioniamoli senza eccedere con le temperature. Lo stesso possiamo dire di condizionatori, stufe e impianti di riscaldamento. Anche i piccoli elettrodomestici, come il ferro da stiro, consumano molto e, per riuscire comunque a tirare un sospiro di sollievo, cerchiamo di ottimizzare il lavoro, iniziando, a stirare i capi che necessitano di temperature più basse e poi, via via, gli altri.

Consuma tantissimo pure il phon. Pertanto, quando fa ancora caldo possiamo evitare di lasciarlo acceso fin troppo. Anche i vari ferri e piastre per capelli non utilizziamoli con troppa disinvoltura, se non vogliamo vedere costi aggiuntivi pazzeschi. Chiaramente, quello che consuma di più è il frigo, dovendo sempre restare acceso fin da quando lo installiamo in cucina. Pet tagliare i costi, basta tenerlo sempre pulito e puntare su un modello a risparmio energetico.

Attenzione a questi elettrodomestici killer

In realtà, ciò che dobbiamo fare per tagliare concretamente i costi in bolletta, è di non commettere un clamoroso errore, che mettiamo in atto senza rendercene conto, nella nostra quotidianità. Si tratta di lasciare in standby per molte ore elettrodomestici, quali ad esempio pc o TV. Difatti anche così consumato tantissimo.

Ricordiamoci poi di staccare dalla presa di corrente tutti quelli che non stiamo usando, come frullatori, tostapane e macchinette da caffè. Qualora siano collegati a ciabatte, spegniamole e scolleghiamole dalla corrente. Infine, ricordiamoci di non lasciare mai attaccato lo spinotto per la carica del nostro cellulare, dal momento che anch’esso contribuisce a innalzare dei costi in bolletta.