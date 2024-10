“Bisognerebbe darle qualche schiaffone”: Signorini richiamato d’urgenza in studio | Pier Silvio sbotta e prende una drastica decisione

Sul web qualcuno sta chiedendo la squalifica di un concorrente per una frase forte. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda

Anche se l’attuale edizione del Grande Fratello è iniziata da qualche settimana, già si sta parlando di alcune dinamiche che si sono create tre concorrenti davanti alle telecamere. Del resto chi vive nella casa più spiata d’Italia dimentica di avere gli occhi degli italiani puntati addosso e così le personalità vengono a galla.

Sicuramente in questi giorni si sta parlando della love story tra Shaila Gatta e Javier Martinez. I due giovani bellissimi stanno trascorrendo la maggior parte del tempo l’uno tra le braccia dell’altra. Anche se all’inizio ci sono state delle incomprensioni, è bastato l’intervento di Alfonso Signorini nell’ultima diretta per risolvere delle questioni rimaste in sospeso.

Una simpatia che potrebbe fare scintille è quella che c’è tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, ma al momento sembra che non ci sia nulla da fare. Inoltre pare che l’attore Iago Garcia abbia un interesse per la la ragazza. In questo caso, dunque, non è chiaro come andranno a finire alle cose.

Jessica Morlacchi ha palesato il suo interesse per il giovane Luca Giglioli, però ha ricevuto un due di picche. Inoltre ha avuto uno scontro con Yulia Bruschi, la quale si sta avvicinando sempre più al ragazzo. Il tutto è avvenuto nell’ultima diretta. Adesso al centro dell’attenzione c’è un altro concorrente che potrebbe essere a rischio di squalifica. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Grande Fratello, una frase sta scatenando il web

Si tratta di un ragazzo non conosciuto nel mondo dello spettacolo e nella vita di tutti i giorni si occupa della gestione di un’agenzia di animazione per bambini. A quest’agenzia si rivolgono alcuni personaggi famosi, come Luca Argentero e Michelle Hunziker.

Lui non è altro che Michael Castorino. In poche parole si è espresso, secondo quanto riportato sul sito novella2000.it, sull’ex cantante dei Gazosa in un modo che non è passato inosservato. Infatti sul web qualcuno chiede la squalifica. Ma cosa avrà detto sul suo conto? Andiamo subito a scoprirlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da michael castorino (@michaelcastorino)

Rischio squalifica dietro l’angolo?

Tutto è accaduto dopo lo scontro tra Jessica e Yulia. Dopo la diretta non si sono degnate di uno sguardo in casa. C’è qualcuno che ha provato a far ragionare entrambe per amore della tranquillità mentre altri hanno puntato il dito contro Jessica perché è considerata molto furba e giocatrice.

A tal proposito è intervenuto Michael con testuali parole: “Quando vedo queste cose dico ‘Ahia, qui bisognerebbe darle qualche ceffone’ perché non ci si comporta così”. Ci saranno dei provvedimenti da parte del Grande Fratello? Lo scopriremo nella prossima puntata.