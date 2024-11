Birra, se la bevi qui ti becchi una MULTA salatissima | I cittadini protestano in modo animato: la reazione è da film

La birra è una bevanda che, da oggi in poi, dovrà proprio farti paura. Se la bevi così, ti multano in un secondo.

La birra: la regina delle serate tra amici. Non importa dove, che sia in un pub accogliente o su una panchina al parco, con una birra in mano ogni conversazione diventa più divertente. Però, diciamocelo, divertirsi oggi è diventato un vero lusso. Tra inflazione e prezzi in aumento, anche il classico “Dai, facciamoci una birra” rischia di pesare.

Ma come si fa a rinunciare? La birra è più di una bevanda, è un simbolo di convivialità e spensieratezza. Dopo una giornata stressante, non c’è nulla di meglio che stappare una bottiglia e ridere a crepapelle con gli amici. Certo, ormai anche prenderne una semplice artigianale può costarti come un pasto completo al ristorante.

Molti pensano che forse sia proprio questo a renderla ancora più speciale: un piccolo lusso da godersi. Altri invece pensano che sia il frutto di una serie di regole, norme e misteri economici che gravano sul portafoglio di chi non ha sicurezze lavorative. Tutto questo fa parte di un fenomeno ben più ampio.

La turistificazione

E che dire dei pub? Non erano il cuore pulsante delle città, bensì un rifugio quasi isolato per chi cercava una pausa dalla routine. Ma anche loro stanno cambiando. Con la turistificazione che avanza, interi quartieri sono stati trasformati in spazi per AirBnB, B&B e strutture per vacanzieri.

Gli angoli che un tempo ospitavano locali caratteristici vengono lentamente sostituiti da locali di lusso o pub dal gusto instagrammabile. E così, l’autenticità diventa quasi un ricordo nostalgico, un non-luogo che lotta per sopravvivere in città sempre meno a misura di chi ci vive davvero.

La birra vietata

La birra può costarti caro, ma non si parla solo del prezzo. A Genova, per esempio, bere birra in un luogo sbagliato potrebbe farti guadagnare una multa da 200 euro. È quello che è successo a una donna genovese e al suo compagno, multati mentre passeggiavano per il centro storico con due bottiglie in vetro di birra. Secondo il Regolamento di Polizia Urbana, è vietato consumare bevande alcoliche e non, se contenute in vetro o metallo, all’aperto dalle 22.00 alle 6.00.

I due sono stati fermati, multati e le loro birre Moretti sequestrate. Nonostante l’amarezza, la donna ha scelto di affrontare la situazione con ironia, dichiarando: “Me la incornicio questa ca*zo di multa”, frase riportata persino sul verbale. Non solo: la donna ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe per pagare la multa, chiedendo 250 euro, un po’ di più del necessario per coprire le commissioni della piattaforma. Ha anche promesso di donare eventuali surplus in beneficenza, ma non sono mancate le critiche e i dubbi sulla sincerità dell’iniziativa. La notizia è fornita da Ilfattoquotidiano.it.