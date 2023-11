Benedetta Rossi, per il suo compleanno nessun regalo: “mentre ero sola…” | E’ rimasta tutto il tempo così

Benedetta Rossi, per il suo compleanno, nessun regalo. Lei se ne è fatto per la verità uno da sola e pure molto speciale.

Ora che le festività natalizie sono praticamente alle porte, si parla sovente di pranzi, cene, di momenti di grande convivialità nonché di dono da fare agli altri, possibilmente mirati, e fatti con il cuore. Ovviamente con la grande crisi economica che serpeggia tuttora nel nostro Paese e i continui rincari che non accennano a diminuire, è davvero dura farlo in grande serenità.

In ogni caso ci sono anche quei doni, sempre e comunque assai graditi, decisamente poco economici, così come altri che non ci costano manco un centesimo. E forse, come sentenziano in molti sui Social, sono anche i più belli, nonché il più delle volte totalmente inaspettati. Inoltre sono quelli che sono pure fortemente in grado di farci vibrare le corte del nostro cuore e, ancora di più, della nostra anima.

Lo sa bene, anzi benissimo, la splendida Benedetta Rossi che ha appena compiuto 51anni. E per festeggiarli lei ancora una volta ha puntato, come del resto i suoi fan, soprattutto quelli della prima ora, se lo aspettavano, conoscendola ormai molto bene, puntando sulla semplicità.

Benedetta Rossi, per il suo compleanno niente regali

Non per nulla lei, nonostante il grandissimo successo, che persiste tuttora e che per la verità aumenta pure a dismisura, l’ha letteralmente travolta qualche anno fa, è rimasta una donna semplice e che non vuole cambiare per nessun motivo al mondo. Dunque ama mantenere un rapporto costante e diretto con i suoi followers che lei considera amici.

A loro regala costantemente in maniera assai generosa tante dritte culinarie e consigli per tenere al top la propria casa, oltre che per compiere in maniera vincente e convincente la propria spesa settimanale, mettendo in un angolo polverosi i famigerati sprechi. Ora ha rivelato il dono che si è fatta lei stessa per il suo compleanno. Niente regali però da parte delle altre persone. Non li ha voluti.

Lo speciale dono che si è fatta da sola

In poche parole la famosa e amatissima foodblogger ha svelato in un meraviglioso post condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram come ha trascorso i suoi primi istanti da 51enne. In sostanza ha deciso di festeggiarli ammirando l’alba al mare che lei ama alla follia. Non per nulla, con il passare del tempo, lei ha compreso che i più bei regali non sono gli oggetti ma i ricordi.

Si è dunque presa del tempo per se stessa e per stare in armonia con la natura in totale solitudine anche se, come ha rivelato candidamente lei stessa, non ha affatto sofferto di solitudine anche perché sola del tutto non è stata davvero. Con lei, nel suo cuore e nell’anima, c’erano infatti anche quelle persone a lei care che non fanno più parte di questo mondo e che la proteggono ora dal cielo.