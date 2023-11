Benedetta Parodi, avete mai visto la sua seconda casa? Lei sì che può permettersi una dimora così

Non tutti conoscono la seconda abitazione della conduttrice Benedetta Parodi. Alcuni scatti della casa, che sono stati divulgati sui social, possono rendere l’idea della sua grandiosità

Nata ad Alessandria il 6 agosto 1972, Benedetta Parodi si è laureata in Lettere Moderne nel 1997, ma due anni dopo è diventata una giornalista professionista. Con il passare del tempo, però, ha deciso di dedicarsi alla conduzione di programmi televisivi dediti all’arte culinaria.

All’inizio si è occupata di Studio aperto e pian piano si è dedicata alla rubrica Cotto e mangiato. Le ricette proposte ai telespettatori sono state raccolte in un libro di cucina, di cui sono state vendute tantissime copie. Nel 2011 ha lasciato la Mediaset per passare a La7 dove ha ottenuto la conduzione de I menù di Benedetta.

Su Real Time ha condotto il talent show culinario Bake Off Italia – Dolci in forno e a seguire La cuoca bendata. Attualmente la vediamo la domenica dalle 10:00 alle 12:00 su Radio Capital con Francesco Fragomini e Caterina Varvello in Benedetta Domenica.

Essendo un personaggio pubblico, tende spesso a condividere la sua quotidianità sui social. Non ha fatto eccezione neanche stavolta e così facendo ha mostrato una stanza della sua seconda casa, lontana dal trambusto della città.

Benedetta Parodi e la splendida casa di campagna

Per quanto riguarda la vita privata Benedetta Parodi è la sorella di Cristina e figlia di Roberto Parodi, anche loro giornalisti. Dall’11 luglio 1999 è sposata con Fabio Caressa che ha reso padre di Matilde, Eleonora e Diego.

Nonostante i vari impegni professionali, i due genitori riescono a trascorrere del tempo con i figli e per questo motivo hanno deciso di avere un’altra abitazione lontana dal caos tipico della città. In questi giorni la Parodi si è recata lì per iniziare ad addobbare la casa in vista del Natale. Senza esitazione ha condiviso degli scatti.

Nel cuore di Carpeneto a stretto contatto con la natura

“In campagna da me a Carpeneto è già arrivato il Natale? Troppo presto? E voi avete già tirato fuori l’albero?”, ecco cosa ha scritto nella didascalia del post. La conduttrice sta iniziando a mettere gli addobbi e qualche utente social le ha detto che è un po’ presto.

Osservando le foto si può dedurre che ogni dettaglio è stato scelto con cura per dare un tocco di perfezione all’ambiente. Il camino lo rende caldo e accogliente e il colore che prevale è senza dubbio il bianco. Una casa semplice, ma fondamentale quando si vuole staccare la spina dalla quotidianità.