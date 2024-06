Bella vita a Roma, questo quartiere è un gioiello insuperabile: se vivi qui sei fortunato e stai una favola

Se vuoi fare la bella vita a Roma, allora devi necessariamente trasferirti in questo quartiere, in quanto viene considerato il gioiellino della Capitale. Se già ci vivi o hai la possibilità di trasferirti li sei veramente fortunato.

Quando si parla di Roma, è palese intuire come vengano in mente solo cose belle, in quanto si pensa subito al Colosseo e a tutti i monumenti storici da visitare, per non parlare delle vie da percorrere a piedi, dei luoghi incantati al tramonto e della cucina che ad ogni boccone vi farà innamorare ancora di più di quei luoghi.

Come succede in tutte le città però ci sono zone più vivibili di altre, luoghi che vengono esplorati cm per cm da tutti i nuovi residenti che si apprestano a trasferirsi in una nuova città o anche solo chi si sposta semplicemente di quartiere per cercare di vivere meglio.

Ci sono molti aspetti che si guardano per definire un quartiere migliore di un altro, sicuramente si guardano il tasso di delinquenza registrato, le zone verdi, la qualità del trasporto pubblico, se c’è o meno degrado, la presenza di negozi e così via.

Anche a Roma ci sono i quartieri considerati In piuttosto che altri, dove molti non ci passano neanche per sbaglio. Per questo oggi siamo qui a rivelarvi quali sono i 4 quartieri, in base alla classifica stilata da Scenari Immobiliari e Abitare Co., considerati migliori di tutta Roma.

Se vivi in questo quartiere di Roma, veramente fai la bella vita e non lo sai

Prima di arrivare al quartiere per eccellenza, quello che sulla classifica è al primo posto, guadagnano così la medaglia d’oro, vi vogliamo svelare le altre 3 zone di Roma, che hanno ottenuto un punteggio alto, da essere considerate come le migliori per viverci.

Per stilare questa classifica, sono stati dati dei punteggi a determinate categorie che determinano un quartiere se è più o meno vivibile e stiamo parlando dell’accessibilità, della cultura, dell’istruzione, dei servizi di quartiere, della sanità, dell’economia e dell’immobiliare. Al quarto posto troviamo Salario, seguito da Esquilino che vince la medaglia di bronzo e Aventino con la medaglia d’argento.

Il quartiere più prestigioso della Capitale

Se vivete in questo quartiere a Roma, sappiate che siete molto fortunati, perché viene considerato il migliore della Capitale. Al primo posto della classifica redatta da Scenari Immobiliari e Abitare Co., troviamo Testaccio, il cui rione ha guadagnato la medaglia d’oro.

Adesso sapete dove trasferirvi per poter assaporare tutte le cose belle della città, vivendo da favola. Siete d’accordo?