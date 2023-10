Beatrice Luzzi disgustata da Giuseppe | Lui se lo lascia sfuggire di bocca:”sotto le coperte abbiamo…”

Dopo la diretta del 23 ottobre 2023 del Grande Fratello Beatrice Luzzi non ha nascosto il suo dispiacere per le parole pronunciate da Giuseppe Garibaldi. Ecco cosa ha detto alle sue spalle

Beatrice Luzzi è senza dubbio una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione perché ha la maggior parte dei concorrenti contro. È ben risaputo che chi è allontanato dal gruppo ha il sostegno da parte del pubblico e ciò sta accadendo proprio con l’attrice.

In questi giorni pare che la tensione con Massimiliano Varrese sia venuto meno in seguito all’uscita di Heidi Baci. In pratica gli è stata vicino perché dispiaciuto delle parole poco carine dette dal padre della ragazza nei suoi confronti.

Nel frattempo si è avvicinata molto a Giuseppe Garibaldi e la passione ha avuto il sopravvento quando lei era intenta a farsi un bagno nella vasca. Dopo quell’episodio non sono mancati baci e tenere effusioni. In realtà lui non ha mai nascosto l’interesse per Samira Lui, ma incurante di tutto ha portato avanti la liaison con la Luzzi.

Davanti alle lacrime di lui per l’uscita di lei dal reality, l’attrice ha deciso di mettere la parola fine. Durante la diretta Alfonso Signorini ha mostrato dei video in cui Giuseppe cita i figli di lei, cosa per niente gradita né dalla diretta interessata né dei telespettatori. Come se non bastasse dopo la diretta ha rincarato la dose con delle esternazioni inaspettate.

Giuseppe Garibaldi spiffera tutto davanti alle telecamere

Secondo i telespettatori Giuseppe non ha saputo gestire la situazione. Da un lato è stato affascinato dalla bellezza di una donna matura mentre dall’altro lato c’è una giovane bellissima, ma impegnata sentimentalmente con un altro.

Infatti non ha mai nascosto che ci avrebbe provato se Samira fosse stata single. In questo modo non ha fatto altro che passare nella parte del torto, dunque una volta salutato il conduttore si è lasciato andare in altre confessioni.

“Sotto le coperte ci divertiamo”

“Mi ha fatto star male il fatto che ho detto che se ne frega dei figli. Ho esagerato. Però era un modo per dire che se ne frega di tutto e si mette in gioco. Da noi in Calabria è un modo di dire”.

Poi ha riferito ad alcuni del gruppo un qualcosa che ha raccolto una serie di dissensi sul web: “Lei era consapevole di quello che provavo per Samira. Poi comunque la notte stavamo insieme…Sotto le coperte ci divertiamo diciamo così”. Quando la Luzzi sentirà anche questa, come la prenderà? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

© Riproduzione riservata