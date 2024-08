‘Basta, ora vado via’: Stefano De Martino coglie impreparati tutti | A pochi giorni da Affari Tuoi prende una drastica decisione

Stefano De Martino ha colto tutti alla sprovvista con una decisione presa all’ultimo momento. I fan non riescono ancora a credere a ciò che hanno saputo.

Stefano De Martino è uno dei personaggi pubblici di spicco del mondo della televisione italiana e il merito lo deve soprattutto al suo carisma. Tutto ha avuto inizio quando ha avuto la possibilità di partecipare in qualità di ballerino al programma televisivo Amici di Maria De Filippi. Grazie al duro lavoro è riuscito anche a conquistare Alessandra Celentano.

In ambito sentimentale ha fatto breccia nel cuore di Emma Marrone, con la quale ha avuto una relazione. Con grande stupore i due si sono lasciati dopo che lui è uscito dallo scoperto con Belen Rodriguez. I due dopo un po’ sono convolati a nozze e dal loro amore è nato Santiago. Per anni sono stati i protagonisti del gossip per i loro tira e molla e adesso sembra che due abbiano preso strade diverse.

Nel frattempo Stefano si è rimboccato le maniche cercando di ottenere un suo spazio nel mondo dello spettacolo italiano e ad oggi è uno dei conduttori di punta della Rai. Infatti ha già sostituito Amadeus nella conduzione del programma Stasera tutto è possibile.

Come se non bastasse a breve sarà al timone della conduzione di un altro programma televisivo che sta riscuotendo nuovamente successo dopo anni di silenzio. Stiamo parlando di Affari tuoi, il quiz show che Amadeus ha riproposto portando a casa ottimi risultati in termini di ascolto. Tuttavia le sorprese non mancano mai quando si tratta di lui.

Novità per Stefano De Martino

Secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it Stefano De Martino farà compagnia ogni sera in prima serata sulla Rai a partire dal 2 settembre con Affari Tuoi, dato che Amadeus è passato al Nove. Tutti sono concordi nel dire che anche stavolta riuscirà a soddisfare le aspettative di chi gli ha mostrato fiducia fin dal principio.

Da qualche ora sul settimanale Chi pare che abbia preso una decisione importante che riguarda la sua vita sia privata che professionale. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo all’ex ballerino di Amici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Una nuova casa per questioni professionali

“Il conduttore sarà alle prese con il trasloco per Roma, dove si terranno le registrazioni e gli Affari tuoi e si destreggerà tra Roma, Milano dove vive Santiago, e Napoli, la sua città del cuore”. Ciò vuol dire che Stefano dovrà cambiare casa per impegni professionali.

Andando nello specifico, a fine agosto avverrà il trasloco. Per ora si sta rilassando in Sardegna proprio per ricaricarsi e tornare in gioco al 100%. Non ci resta che attendere.