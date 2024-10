Basta finti perbenisti | Con questo test psicologico scopri il tuo vero LATO OSCURO: altro che Halloween

Ciao ciao perbenismo! Affronta questo test prima di Halloween. Conoscerai il tuo lato oscuro.

Lo sappiamo, non amate togliere la maschera e mostrarvi per come siete davvero. Le vostre fragilità non deve conoscerle nessuno e anche voi, quando vi trovate innanzi allo specchio al mattino, le negate. Oppure giocate a fare sempre la parte delle persone buone come il pane praticamente con tutti quanti.

Al lavoro date una mano ai colleghi in difficoltà e con il capo siete un angioletto anche se, decisamente, non possiede un bel carattere. A casa e in famiglia, per il classico quieto vivere, evitate il più possibile lo scontro. E quando vostra moglie inizia a discutere con i vostri figli adolescenti tendete a fare orecchie da mercante.

Siete decisamente scaltri nel non prendere posizione ma, nel contempo, non andare addosso a nessuno. E per conquistarli di tanto in tanto portate a casa qualche pensierino. La domenica poi vi mettete voi ai fornelli, così la vostra dolce metà può rilassarsi. E mentre preparate qualcosa di buono vi godete un momento di quiete tutto vostro.

Test, scegli l’immagine che ti piace di più e scopri il tuo lato oscuro

Su queste premesse è chiaro che abbiate capito o che comunque, come si suole dire in maniera alquanto colorita, vi sia venuta una pulce nell’orecchio. E adesso quella vocina che vi tenta, sostenendo che, sotto sotto, non siete quel buonista e perfettino che volete essere innanzi agli altri, non lo siete affatto.

Dunque perché non incominciate ad ascoltarla? Non vi costa nulla anche se, ovviamente, dovrete armarvi di tutto il vostro coraggio perché, con molta probabilità, quello che scoprirete non vi piacerà. E per fare codesta scoperta dove solo scegliere una delle quattro immagini che vi propone questo test apparso su PsicoAdvisor.com. E ora andiamo con i responsi.

Ora avete tolto la maschera, i responsi

Se avete optato per la prima significa che siete vinti dal desiderio di possesso e dall’avidità. Non solo agognate ad avere tanti soldi sul vostro conto ma anche ad essere persone di potere. Avete invece scelto la seconda? Indubbiamente potete vedervi come persone profondamente trasgressive e impulsive quando vi arrabbiate, anche se talora non lo volete dare a vedere.

Qualora siate rimasti dalla terza siete di certo degli amanti della competizione non solo sul lavoro ma anche nella vita privata. Lo siete dunque anche con il vostro partner. Infine, se avete puntato la quarta siete dotati di una passionalità fuori dal comune che può rivelarsi micidiale nell’arte della seduzione ma anche rivelarsi in episodi di rabbia molto forti.