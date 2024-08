Basta con questi detersivi costosi | Ora salvi la tua lavatrice con questo EROE: lo abbiamo tutti in casa

Lavatrice, se vuoi lavare bene e salvarla, allontana subito detersivi costosi, punta solo a lui.

Tra i tanti elettrodomestici, piccoli o grandi che siano, che affollano letteralmente le nostre case, difficilmente manca una valida e capace lavatrice. E ora che siamo rientrati dalle vacanze estive di certo, le verrà richiesto un super lavoro. Se poi facciamo parte di una famiglia numerosa e con figli a carico, siamo avvezzi ad azionarla anche più volte al giorno nella nostra quotidianità.

Ciò non è da vedersi come un toccasana per la salute del nostro portafoglio o conto corrente, sia bancario o postale. Essa difatti consuma tantissimo, sia per quel che concerne l’energia elettrica e l’acqua, come, del resto, la sorella lavastoviglie. In entrambi casi dunque dovremo azionarle solo se a completo carico.

Al contrario sarebbe sconsigliato anche farlo a carico eccessivo. In questo modo il lavaggio non sarà ottimale e dovremo pertanto rifarlo. Oltre a ciò, per risparmiare soldini in bolletta, dovremo verificare, in base al contratto stipulato con le varie società erogatrici dei servizi, quando costi di meno azionarle.

Lavatrice, quanto mi costi!

Tornando a bomba sulla lavatrice, cerchiamo di non puntare su lavaggi troppo lunghi o che richiedano temperature molto elevate. Se ad esempio dobbiamo solo dare un rinfrescata ad alcuni capi, possiamo optare per quel a freddo. In questo caso il risparmio sarà garantito.

Bene anche mantenere ben pulita e igienizzata la lavatrice, in modo che possa funzionare al massimo. Occhio pure ai detersivi che usiamo per i vari lavaggi. Mai eccedere con la quantità, puntiamo piuttosto alla qualità e al Bio. Se possibile diciamo sì e ancora sì a rimedi naturali, in particolare ad uno. A parlarcene è la tiktoker @erikettalife.

Il rimedio naturale per mantenerla pulita

Per salvare il nostro elettrodomestico basta armarci di limone e dentifricio. In pratica dovremo prendere metà limone, in cui riporre una pallina di dentifricio. A questo punto mettiamolo al centro della lavatrice, completamente vuota. Ora, all’interno della guarnizione, mettiamo una manciata di bicarbonato, chiudiamo l’oblò e facciamo partire un programma di lavaggio breve ma ad alte temperature.

Un volta concluso il lavaggio, non ci resterà che eliminare lo sporco rimasto all’interno della guarnizione con un semplice panno in microfibra. Noteremo ora che ora il nostro elettrodomestico emanerà un sano odore di pulito, oltre che piacevolmente agrumato. A questo punto potremo dormire sonni tranquilli, perché i vostri capi, come la lavatrice stessa, saranno stati messi al sicuro.