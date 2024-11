Basta con MERENDE improvvisate | Adriana mi ha passato la ricetta più ambita dalle casalinghe: il piatto è davvero delizioso

Non hai più nulla da temere: i morsi della fame si spegneranno se farai merenda così come ti consigliamo noi.

Quante volte ci capita di avere fame fuori dai pasti principali? Per fortuna, gli spuntini possono essere una soluzione gustosa e, se scelti bene, anche molto salutare. Includere piccoli snack all’interno di un piano alimentare può aiutare a mantenere stabile il livello di energia durante la giornata.

In questo modo si evitano i cali improvvisi di zuccheri che possono renderci irritabili e affamati come lupi. La chiave sta nel fare scelte consapevoli: uno spuntino non deve necessariamente essere una scusa per buttarsi su merendine o snack ipercalorici, ma può diventare un’occasione per nutrirsi con cibi che danno la giusta carica.

Il tutto senza appesantire. Un buon piano alimentare dovrebbe prevedere pasti costanti, sani, a metà mattina e pomeriggio per mantenere attivo il metabolismo e rendere più facile arrivare ai pasti principali senza eccessi. E poi, ammettiamolo, è una piccola coccola che aiuta a spezzare la routine.

L’importanza di bere

Quante volte ci ritroviamo a fine giornata realizzando che abbiamo bevuto pochissima acqua o ci siamo completamente dimenticati di fare uno spuntino? La vita lavorativa è spesso così frenetica che ci fa trascurare le esigenze basilari del nostro corpo, come l’idratazione e i piccoli pasti regolari. Eppure, saltare questi momenti è dannoso per il corpo e il cervello.

Senza la giusta idratazione, l’energia cala e la concentrazione ne risente. Inoltre, mangiare troppo di fretta o dimenticare di farlo può causare mal di testa, affaticamento e una sensazione di stress aumentata. Ricordarsi di prendersi delle piccole pause per bere e mangiare è un modo per volersi bene e dare al proprio corpo ciò di cui ha bisogno per funzionare al meglio, anche sul lavoro.

La merenda di Adriana

Uno spuntino sano e nutriente lo consiglia l’influencer di Tiktok @adrianathrr, nota per il suo accento e per la sua peculiare modalità di riferirsi ad alcuni cibi. Inoltre, sono ormai già passati alla storia nel mondo del web alcuni suoi intercalari, come ad esempio “Aggiungere sale certamente”. Ma qual è dunque la merenda sana che propone oggi?

Si tratta di bastoncini croccanti. Prima cosa: triturare aglio e metterlo a soffriggere insieme alla cipolla e, dopo la rosatura, aggiungere spinaci e coprire con una padella. Dopodiché, bisogna scolarli e metterli in una ciotola, a cui poi bisogna aggiungere feta greca sbriciolata e noci frantumate, accompagnate col sale. Infine, basterà avvolgere il composto nell’impasto di una pizza e infornare dopo averci aggiunto semi di sesamo.