Basta cialde e capsule, il vero caffè è nella moka | Non è per il gusto ma per la sua qualità NASCOSTA

Basta capsule e cialde per il caffè. Da oggi ritornerai a puntare alla moka. Ecco il perché.

Nessuno vuole o può negarsi il piacere assoluto di una buona tazza di caffè fumante, specialmente ora che le temperature si sono abbassate. La prima la beviamo al mattino appena svegli, mentre la seconda, impegni di lavoro permettendo, prima delle 10.00 mattutine. Ne succedono poi delle altre nel corso della giornata, in particolar modo a conclusione del pranzo.

In ogni caso è sempre bene non eccedere col consumo di questa speciale bevanda e non superare le 3 o 4 tazzine al giorno per il nostro benessere fisico. Fondamentale è non assaggiarla dopo le 18.00, a meno che non sia decaffeinato, per non trascorrere la notte a contare le pecore.

Detto ciò, possiamo anche realizzarne uno buono, da condividere con un amico a casa per 4 chiacchiere. Qui possiamo puntare a quello solubile, in cialde o capsule, oppure a quello preparato con la mitica moka, che possiede sempre il suo indiscutibile fascino. Del resto i suoi estimatori sono tantissimi e adorano anche correlare ad essa dei servizi.

Caffè con la moka, le qualità che non ti aspetti

Infatti i veri e autentici cultori del caffè sostengono che, se dobbiamo berne uno al top, dobbiamo utilizzare questo strumento. E da oggi, certamente seguiremo questo consiglio, dato che, grazie alla moka, potremo risolvere tante piccole faccende domestiche. Diciamo che lei ha più di una qualità nascosta che dovremmo conoscere a pieni polmoni per il nostro bene.

A parlarcene su Instagram è @cookist. In poche parole, dopo che avremo preparato il caldo e corroborante caffè, potremo utilizzare i suoi fondi, una volta del tutto raffreddati. Come? Dopo averli mischiati con un litro di acqua potremo creare una soluzione, con cui annaffiare le nostre amate piante. Tuttavia è bene sfruttare questo rimedio solo se le foglie non sono gialle o non si avvicinano a questo colore.

I fondi, ideali per scacciare cattivi odori ma non solo

Inoltre è meglio attuare tale escamotage solo una volta a settimana, ricordandoci che piantine come pomodori, girasoli, ravanelli e broccoli, non gradiscono questa bevanda. In ogni caso ricordiamoci che può essere un ottimo concime naturale. Potremo anche utilizzare i fondi di caffè per eliminare i cattivi odori all’interno del nostro frigo, riponendoli dentro ad una ciotola.

Il caffè li cancellerà in un batter d’occhio. Infine, potremo anche sfruttarne i fondi per eliminare dalle nostre mani l’odore dell’aglio, dopo che lo avremo utilizzato in cucina per creare i nostri manicaretti. Basterà strofinare e procedere al lavaggio con acqua tiepida. In pochi istanti diremo ciao ciao con la manina ai cattivi dori causati da codesto bulbo.