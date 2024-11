Barbara, torna in RAI abbiamo un progetto per te | Questa volta la d’Urso non ci pensa due volte: grande expoit dopo Ballando

Barbara d’Urso e il suo ritorno in RAI. Lei non ci pensa due volte. Che cosa sta davvero accadendo.

Carmelita inarrestabile. Ha fatto spaccare in men che non si dica i cuori in mille pezzi ai suoi numerosi estimatori, in primis quelli della prima ora, quando non l’hanno più trovata al timone di Pomeriggio Cinque. E anche il fatto di non vederla ancora impegnata in una conduzione di un nuovo programma li sta facendo molto soffrire.

Tuttavia costoro hanno comunque festeggiato quando, ormai qualche settimana fa, l’hanno vista danzare, nelle vesti di una strepitosa ballerina per una notte, alla corte della magnifica Milly Carlucci che da anni la corteggiava, professionalmente parlando, per averla anche solo per una sera nel suo show del sabato sera.

Qui ha incantato ampiamente non solo il pubblico presente in teatro e casa ma anche gli addetti ai lavori e, soprattutto, pure la super agguerrita giuria ove ha trovato la sua acerrima nemica Selvaggia Lucarelli. In precedenza però Barbarella è stata assai gradita ospite a Domenica In dove aveva rilasciato ai microfoni della divina Mara Venier una bellissima intervista a cuore aperto.

Barbara D’Urso inarrestabile dopo Ballando

Fatto sta che, sebbene si sia mormorato di un suo possibile avvicinamento a Warner Bros con tanto di un talk in pieno stile Pomeriggio Cinque sul 9, ora come ora nessuna voce è stata confermata. Diciamo che dopo la conclusione del suo storico contratto con le Reti Mediaset si è vociferato tanto di nuove proposte lavorative per lei, compreso un suo ritorno come attrice.

Non dimentichiamoci infatti che lei per tanto tempo ci ha fatto emozionare e sognare nei panni della strepitosa Dottoressa Giò. E anche la diretta interessata non ha mai nascosto quanto ami quel personaggio. Ora però per lei si parla di qualcosa di ben differente e, ve lo anticipiamo, di assolutamente strepitoso.

Chiamata d’urgenza da parte della Rai per lei?

La notizia è super ghiotta ma non si tratta di una cosa certa, almeno non al momento, bensì di un potentissimo rumors che si sta spandendo a macchia d’olio ovunque. A lanciarlo è stato il settimanale Nuovo. In poche parole pare, stando a ciò che scrive il noto settimanale, che Carlo Conti stia muovendo mari e monti per avere proprio Barbara sul Teatro Ariston come co- conduttrice.

Tra l’altro già nel 2017, quando al timone della kermesse canora che tutto quanto il mondo ci invidia, c’era sempre il conduttore toscano, pare che lui abbia fatto richiesta di averla accanto ma che lei, essendo al tempo operativa a Mediaset, non abbia potuto accettare. Ora però, come sottolinea Libero, non essendo più vincolata all’Azienda del Biscione con un contratto, sarebbe invece liberissima di dire un bel sì.