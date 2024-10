‘Barbara abbiamo bisogno di te’: dopo Ballando con le Stelle la d’Urso torna a casa | La chiamata che nessuno avrebbe immaginato

Chiamata urgente per la d’Urso. Dopo Ballando Con Le Stelle deve tornare subito a casa.

Alla fine la splendida Milly Carlucci l’ha spuntata. Sono, del resto, anni e anni che sognava di vedere la divina Barbara d’Urso sua ospite al programma danzereccio di punta del sabato sera di Rai 1. E finalmente ci è riuscita. Difatti la conduttrice campana sarà ballerina per una notte nel corso della seconda puntata della nuova edizione del programma.

Chiaro che ora è grandissima la curiosità di vederla in codesta veste anche se è risaputo il fatto che lei prenda da tempo lezioni di ballo e che ami mantenersi in forma praticando molta attività fisica. Ecco dunque svelato il segreto del suo corpo strepitoso. Certo, Madre Natura è stata molto magnanima con lei ma lei, dal canto suo, non se ne è mai stata con le mani in mano.

E anche dopo la fine del suo contratto con Mediaset si è sempre mossa per rimanere in pista, condividendo tanti bei momenti pure della sua vita privata sui Social per l’immensa gioia dei suoi tanti estimatori. E lo stesso ha fatto con le sue lunghe vacanze estive, trascorse per lo più in compagnia dei suoi amici.

La d’Urso dopo Ballando deve tornare a casa

Lei ha poi sovente parlato di importanti novità sul fronte lavorativo senza però andare mai nello specifico. Si è anche spostata a Londra per studiare sul posto la lingua inglese e si è dedicata pure a un viaggio a Parigi. Di recente l’artista ha fatto parlare di se per l’asta benefica tramite alla quale sono stati venduti capi che lei ha indossato quando operava nella rete del Biscione.

Una scelta che ha letteralmente spalancato i cuori dei suoi fan che però adesso non vedono l’ora di rivederla sì sul piccolo schermo ma nel ruolo di conduttrice di un programma tutto suo. Ora però, dopo la sua esperienza alla Corte di Milly Carlucci, dovrà tornare a casa. Difatti hanno urgentemente bisogno di lei.

Presto nonna bis

Con casa si intende la sua famiglia dal momento che, come ci rammenta Gossip e Tv, la splendida nuora Giulia. moglie dell’adorato Gianmarco, è in dolce attesa. E così dopo l’arrivo nel 2022 della meravigliosa Matilde. Nel video caricato su una Storia Instagram notiamo la giovane donna con indosso un vestito viola e che mette in mostra un bel pancione.

Una voce fuori campo, che è quella di Barbara, le chiede dove stanno andando e lei risponde felice: “A fare shopping per le bimbe“. Ovvio che in men che non si dica la clip in oggetto è diventata virale e che la d’Urso è stata letteralmente invasa di messaggini tenerissimi e pieni zeppi di cuoricini palpitanti.