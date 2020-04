Il tempo a Roma e nel Lazio nelle festività di Pasqua

Roma

Tempo stabile nel week end di Pasqua sulla Capitale. Sole prevalente nella giornata di sabato con cieli prevalentemente sereni anche in serata. Domenica la giornata sarà leggermente più nuvolosa specie al pomeriggio e poi anche in serata, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +10°C e +23°C.

Lazio

Tempo in prevalenza stabile nel corso del fine settimana. Ampi spazi di sereno nella giornata di sabato su gran parte della regione, sereno anche in serata; poco nuvoloso nelle ore pomeridiane di domenica con locali temporali in Appennino. Tempo asciutto in serata con molte nubi sparse.