Liguria. Crolla un ponte. Precipitato un furgone, almeno due feriti

È accaduto questa mattina intorno alle 10:30, tra Liguria e Toscana, nella provincia di Massa-Carrara e La Spezia. Il ponte che collega la frazione di Albano Magra con Albiano si è schiantato nel fiume, collassando letteralmente su se stesso. Un boato fortissimo avvertito dalla popolazione locale ha allarmato la popolazione, per fortuna in casa per via del lockdown. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco, un furgone è caduto nel vuoto e ci sono almeno due feriti. Un gravissimo precedente era accaduto nel 2018, con il disastro del Ponte Morandi.

Leggi anche: