Scienziati denunciano Vittorio Sgarbi per il suo video sul coronavirus

L’associazione Patto Trasversale per la Scienza (Pts), fondata da Roberto Burioni e Guido Silvestri, ha presentato un esposto penale contro Vittorio Sgarbi "per le gravi affermazioni fatte nel video del 9 marzo scorso pubblicato sul profilo Facebook (poi rimosso) e sul canale YouTube sulla diffusione del virus e sulla malattia Covid-19. Nel video - afferma l'associazione Pts - Sgarbi ha manifestato dubbi sulla pericolosità del virus e sulle modalità di diffusione del contagio, diffuso notizie false rispetto alla prevenzione e ridicolizzato le misure di contenimento adottate dal Governo.

Abbiamo chiesto all’Autorità Giudiziaria di accertare se sussistano nei video di Sgarbi i seguenti illeciti:

- Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico (Art. 656 c.p.)

- Istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p.)

- Istigazione a delinquere (art. 414 c.p.)

Inoltre abbiamo richiesto, se l’Autorità Giudiziaria ravvisasse la sussistenza degli illeciti, di adottare ogni provvedimento volto ad oscurare o a sequestrare il sito web ed il canale YouTube di Vittorio Sgarbi".

Pier Luigi Lopalco, presidente del Pts e responsabile Coordinamento Regione Puglia emergenze epidemiologiche, ha dichiarato: "A prescindere dai risvolti giudiziari, chi in questo momento ha a disposizione una platea importante di pubblico in qualità di influencer ha anche doveri e obblighi morali di responsabilità nei confronti del Paese. È da irresponsabili diffondere proclami che incitino ad abbassare la guardia verso un’infezione così pericolosa".

L'Associazione Pts, nata nel 2019, ha come mission - si legge sulla pagina Facebook - "la promozione e la diffusione della scienza e del metodo scientifico-sperimentale in Italia al fine di superare ogni ostacolo e/o azione che generi disinformazione su temi scientifici".

Il Progetto dell'Associazione: un "Patto trasversale per la Scienza"

"La scienza è un metodo di lavoro e di studio indispensabile per aumentare la conoscenza umana e migliorare la qualità di vita di tutti noi. I benefici che genera hanno un valore universale per il progresso dell’umanità e non possono avere un colore politico, né venire negati, distorti o manipolati per fini partitici o elettorali. Nessuna cura può venire considerata di destra, di sinistra, o di centro.

Purtroppo in Italia negli ultimi anni la scienza è finita sotto attacco. Idee pseudoscientifiche e movimenti di ogni tipo - dall’anti-vaccinismo al negazionismo dell’AIDS alle terapie senza alcuna base clinica e scientifica - stanno provocando gravi danni alla salute pubblica", così sulla pagina Facebook del Pts.