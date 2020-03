Caos carceri, Bonafede:"Atti criminali di pochi", centri sociali li sostengono

"Sono 12 i morti" durante i disordini nella carceri, decessi "per lo più riconducibili dai primi rilievi ad abuso di sostanze farmaceutiche", spiega Bonafede."Sono invece 40 gli agenti della polizia penitenziaria feriti" durante i disordini nelle carceri degli scorsi giorni, "a loro gli auguri di pronta guarigione". Cosi' il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, parlando in Senato. Inoltre, commenta i fatti accaduti in diverse carceri:

"Si deve parlare semplicemente di atti criminali, ascrivibili a una ristretta parte dei detenuti; la maggior parte ha manifestato difficoltà e paura con responsabilità'".

Diverse le notizie da quotidiani di Roma, di Milano e del sud, ci parlano di esponenti dei centri sociali che hanno fomentato le rivolte o sostenuto quelle in corso. Si tratterebbe di gruppi che appoggiano la richiesta dell'indulto per i detenuti. Anche movimenti anarchici sembrano figurare davanti al San Vittore di Milano, a Rebibbia di Roma. L'associazione “Rete evasioni” aveva annunciato blitz davanti al Regina Coeli e Rebibbia, la sera prima delle rivolte. Alcuni degli slogan che i manifestanti hanno usato sono "La libertà non cade dal cielo, si strappa. Contro repressione e ogni galera", "rompere le catene dell'oppressione e dello sfruttamento".

I dati del Ministero della Giustizia sono di 10mila detenuti in più rispetto ai posti disponibili, aggiornati al febbraio scorso: con un tasso di sovraffollamento medio del 120%. In Lombardia il sovraffollamento è del 140%, nel Lazio 127%. Le regioni con valori più estremi sono il Molise con 175% di sovravvoffollamento e la Puglia, 153%.

Dati che non possiamo ignorare, per il benessere dei detenuti, e quindi per il loro recupero nella società, come di quello degli agenti della polizia penitenziaria che devono poter lavorare in condizioni di maggiore serenità possibile.

