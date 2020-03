Tv, ma nell'Italia dei tuttologi, Barbara D'Urso utilizza i social oppure no?

Solo negli schermi delle tv Italiane è possibile assistere alla creazione continua di tuttologi. La categoria dei tuttologi ogni giorno si amplia sempre di più, al punto da assistere ad un continuo battibecco tra figure senza alcuna autorevolezza, incuranti della mancanza di basi per poter trattare e affrontare argomenti di vitale importanza, proseguono tranquillamente e senza esitazione alcuna ad ergersi a mentori della verità assoluta, specie quando trattano argomenti di grande serietà. Negli ultimi giorni, durante i quali l'Italia intera è assediata dal Coronavirus, abbiamo assistito televisivamente a luminari della scienza e della medicina limitarsi a suggerire come comportarsi e affrontare questa drammatica situazione sanitaria pur avendo tutte le competenze necessarie, di contro abbiamo quotidianamente assistito a decine di conduttori televisivi, che non avendo nozione professionale alcuna per poter trattare determinate argomentazioni hanno tranquillamente sciorinato disposizioni e consigli in relazione al da farsi per combattere il Coronavirus.

Tra gli altri si è distinta Barbara D'Urso che nel corso dei due programmi da lei condotti ha più volte ripetuto ai telespettatori come doversi comportare, proprio lei che si professa rispettosa delle regole, dice di voler spiegare i rischi del virus per far capire i comportamenti da dover tenere, come se fosse un luminare della medicina o un divulgatore scientifico o un medico autorizzato a poter consigliare modi e metodi da dover seguire, specie in una situazione delicatissima come quella che non solo l'Italia ma il mondo intero sta vivendo. Ci sovviene però una piccola grande curiosità, sempre relativa alla conduttrice di Mediaset. Sostiene da sempre di non utilizzare mai i social al punto di non poter mai essere oggetto di truffe amorose, come sempre ribadisce e ripete specialmente alle donne vittime di questo tipo di truffe sentimentali on line, che spesso ospita nel corso dei suoi programmi ripetendo sempre che se non si utilizzassero i social queste truffe non potrebbero accadere e lei diligentemente dice di non utilizzarli, ma tutto ad un tratto, ci rivela in maniera sorprendente di esserne un’assidua utilizzatrice, al punto di rivelare ai telespettatori che sui suoi social lei raccomanda sempre come comportarsi e le regole da seguire in relazione al problema del

virus. E allora la domanda nasce spontanea: ma Barbara D'Urso utilizza i social o no?

di Marco Vittiglio, giornalista e critico televisivo