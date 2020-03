La Roma espugna Cagliari in un rocambolesco 3-4

Altri tre punti per la Roma, che alla Sardegna Arena esce vittoriosa per 3-4 sconfiggendo il Cagliari in una partita piena di emozioni.

I giallorossi salgono a quota 45 punti e tengono il passo dell'Atalanta, uscita con tre punti da Lecce vincendo 7-2.

Roma che scende in campo di fatto con la "squadra riserve", in un undici titolare che vede figurare Bruno Peres, Fazio, Smalling e Kolarov in difesa; a centrocampo è l'esordiente Villar ad affiancare Cristante, mentre sulla trequarti Ünder, Mkhitaryan e Kluivert sostengono la sorpresa Kalinic.

Proprio l'attaccante croato è il protagonista del match: schierato dal 1' nella diffidenza generale, il centravanti ex Milan sfodera una grande prestazione, con una doppietta e un assist.

Il doppio timbro della punta romanista è arrivato dopo l'iniziale vantaggio del Cagliari, che aveva troato l'1-0 al 28' con un gol sensazionale di Joao Pedro proprio nel momento migliore dei giallorossi, che avevano già accumulato 3-4 occasioni nitide.

La risposta della Roma è arrivata dopo un solo minuto appunto con Kalinic, in grado poi di raddoppiare al 42' per portare i suoi sul punteggio di 1-2 all'intervallo.

Nella ripresa i giallorossi vanno vicini al tris con Kluivert, che colpisce una traversa ma poi si toglie la soddisfazione del gol al 64' in un contropiede imbeccato dalla spizzata aerea del già citato centravanti croato: è 1-3.

I sardi non si arrendono, e accorciano le distanze con il neo entrato Pereiro, autore di un bel tiro a giro dal limite per il 2-3 al 75'.

Ancora una volta, la risposta degli ospiti non si fa attendere più di tanto: al minuto 81 è Kolarov ad allungare di nuovo sugli avversari, con un tiro-cross da punizione defilata del quale Olsen non riesce ad interpretare al meglio la traiettoria: 1-4.

E proprio quando la gara sembrava avviarsi ad una serena conclusione, arriva il rigore per il Cagliari a causa di una fortuita deviazione di braccio da parte di Smalling: sul dischetto si presenta Joao Pedro che si fa parare da Pau Lopez ma poi ribadisce in rete con la testa per il 3-4.

Nei rimanenti 7' di recupero la Roma difende bene il vantaggio ed esce con tre punti in tasca dalla Sardegna Arena.

CAGLIARI-ROMA 3-4 (28', 89' Joao Pedro, 29', 42' Kalinic, 64' Kluivert, 75' Pereiro, 81' Kolarov)

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Ionita (66' Pereiro), Oliva, Rog (90' Ragatzu); Nainggolan; Joao Pedro, Paloschi (66' Simeone).

A disp.: Cragno, Rafael, Lykogiannis, Carboni, Mattiello, Walukiewicz, Ladinetti, Cigarini, Birsa.

All. Rolando Maran

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres (84' Santon), Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Villar; Ünder (75' Perez), Mkhitaryan, Kluivert (85' Veretout); Kalinic.

A disp.: Fuzato, Mirante, Jesus, Ibanez, Spinazzola, Çetin, Dzeko.

All. Paulo Fonseca



SECONDO TEMPO



90'+7' - Finisce qui! La Roma soffre, ma vince alla Sardegna Arena.



90'+6' - Scintille tra Ragatzu e Santon, ammoniti entrambi.

90'+2' - Ammonito Pau Lopez per perdita di tempo.



90' - Vengono concessi sei minuti di recupero.

89' - Gol del Cagliari. Pau Lopez para il rigore di Joao Pedro, ma sulla respinta è proprio il brasiliano a ribadire in rete. 3-4.



88' - Confermato il calcio di rigore per il Cagliari.



86' - Cross di Cacciatore, intervento di Smalling con il braccio, Di Bello va al monitor per controllare.



84' - Doppio cambio per la Roma: escono Bruno Peres e Kluivert, al loro posto Santon e Veretout.

81' - GOOOOL ROMA!!!! Dalla punizione, traiettoria a rientrare di Kolarov, nessuno tocca il pallone ed Olsen viene beffato. 2-4 Roma!



80' - Bruno Peres salta Pellegrini che lo stende, ammonizione anche per il terzino del Cagliari.



78' - Fallo di Kluivert su Pereiro: ammonito l'olandese.



77' - Occasione Roma! Azione tutta in orizzontale dei giallorossi, con Kalinic che in area serve Kluivert, conclusione con il destro sul primo palo, para Olsen.



76' - Primo cambio per la Roma: esce Ünder, entra Perez.



75' - Gol del Cagliari. Ripartenza dei sardi guidata da Pereiro che, libero dalla pressione avversaria, arriva al limite e piazza con il destro, battendo Pau Lopez. 2-3.



74' - Contropiede Roma: cross teso di Kolarov che attraversa tutta l'area di rigore del Cagliari, sulla destra arriva Bruno Peres che carica il destro sparando alto sopra alla traversa della porta difesa da Olsen.

69' - Fallo da dietro di Simeone su Villar, ammonito l'attaccante del Cagliari.

64' - GOOOOL ROMA!!!! Contropiede fulmineo dei giallorossi con Kluivert che, servito da Kalinic, si presenta davanti ad Olsen e lo batte. 1-3 Roma!

60' - Contropiede Roma: Cristante recupera palla e serve Kluivert, sprint dell'olandese che, entrato in area, lascia partire il sinistro, palla di poco alta sopra alla traversa.

55' - Fallo di Villar su Nainggolan: ammonito il centrocampista spagnolo.

52' - Occasione Cagliari! Nainggolan recupera palla e serve Ionita, il centrocampista, solo davanti a Pau Lopez, tarda la conclusione e viene ostacolato da Kolarov.



51' - Altra traversa della Roma! Ripartenza di Ünder che serve Kluivert in area, controllo e tiro con il destro, palla che si stampa sul legno e termina sul fondo.

46' - Al via il secondo tempo! Primo possesso palla in favore del Cagliari.



PRIMO TEMPO



45' - Finisce senza recupero il primo tempo.

42' - GOOOOOL ROMA!!! Bell'azione dei giallorossi in verticale, Mkhitaryan entra in area sulla destra, serve a rimorchio Kalinic che la spinge dentro con il destro. 1-2 Roma!

35' - Ripartenza di Mkhitaryan interrotta da un fallo di Joao Pedro, ammonito il brasiliano.



34' - Ammonito Ünder per proteste.

29' - GOOOOOL ROMA!!! Pareggiano subito i giallorossi, cross di Kolarov dalla sinistra, intervento sbagliato di Pellegrini che di fatto serve Kalinic. Il croato, da pochi passi, spinge il pallone in rete di testa. 1-1.



28' - Gol del Cagliari. Lancio lungo per Joao Pedro che, dal limite dell'area, lascia partire un pallonetto che supera Pau Lopez. 1-0.

25' - Occasione Cagliari! Nainggolan apre di prima per Pellegrini che, al limite dell'area, lascia partire il sinistro, respinge Pau Lopez.

22' - Dopo i primi venti minuti a ritmi serrati, ora le due squadre fanno girare il pallone, in attesa di varchi per colpire.

17' - Sugli sviluppi del corner, Pellegrini tenta un tiro-cross da posizione defilata, para Pau Lopez.



16' - Paloschi scappa sulla destra e tenta il cross al centro, Fazio devia in calcio d'angolo.

13' - Ancora Roma! Ünder premia la sovrapposizione sulla destra di Bruno Peres che, in area, tenta il destro, si oppone Olsen in angolo.

10' - Traversa Roma! Straordinaria azione di Ünder che recupera palla, rientra sul sinistro e calcia dal limite colpendo il legno. Sulla respinta, prima Mkhitaryan e poi Kalinic vengono fermati da Olsen.



8' - Fazio! Cross ancora una volta di Kolarov dalla bandierina, traversone a rientrare sul quale interviene il centrale argentino, ma il suo colpo di testa termina largo sul fondo.



7' - Occasione Roma! Ünder serve in verticale Kalinic che calcia di prima sul primo palo, ancora pronto Olsena a parare in angolo.

6' - Avvio di gara a ritmi altissimi.

4' - Occasione Roma! Ancora una ripartenza per i giallorossi, Mkhitaryan entra in area dalla destra e calcia di forza, Olsen copre il primo palo e devia in angolo.

1' - Partiti! Primo possesso palla in favore della Roma.