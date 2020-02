Coronavirus, arrivati questa mattina alla Cecchignola i 19 italiani dal Giappone

Dopo la notizia del primo decesso per Coronavirus in Italia, venerdì sera, un uomo 78enne della provincia di Padova, sabato mattina arriva notizia della seconda vittima, una donna in Lombardia. Sempre sabato mattina sono tornati in Italia i diciannove italiani provenienti dal Giappone, con un velivolo dell'Aeronautica militare che è atterrato alle 6.37 all'aeroporto di Pratica di Mare. I connazionali, dopo aver terminato le visite, saranno trasferiti presso il Centro Sportivo dell'Esercito alla Cecchignola. (Com/Sor/ Dire)

Ministero della Salute e Regione Veneto stanno valutando "tutto il possibile" da fare per limitare la diffusione del Coronavirus, "compreso anche l'isolamento". Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, entrando al vertice dell'unità di crisi, oggi nella sede della Protezione civile di Marghera, nel veneziano. "Tutte le azioni sono al momento messe in opera e siamo fiduciosi di riuscire a contenere la diffusione anche attraverso uno screening preventivo", conclude D'Incà. (Fat/ Dire)

Intanto alle 15 di oggi in Regione Lombardia si terrà una conferenza stampa per fare il punto sui casi di Coronavirus. Lo fa sapere la Regione, aggiungendo che sarà possibile seguire la conferenza stampa in streaming sul sito della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie @LombardiaNotizieOnline. L'appuntamento, come detto, è alle 15, a Palazzo Lombardia, in piazza Città di Lombardia, 1 a Milano, Sala Stampa, ingresso N1, 11esmo piano. (Asa/ Dire).