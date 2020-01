Pari nel derby capitolino: 1-1 tra Roma e Lazio

E' tempo di derby all'Olimpico. Le squadre romane sono reduci da un'eliminazione dalla Coppa Italia e si rituffano nel campionato. La Lazio può sfruttare l'ennesimo passo falso dell'Inter per scavalcarla. Intanto deve tenere ancora più lontano la stessa Roma e l'Atalanta. Inzaghi schiera il 3-5-2 con Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Lazzari e Lulic giocano sugli esterni. Luis Alberto torna in campo dopo il leggero infortunio. Correa, tornato a pieno regime, parte titolare con Caicedo che parte dalla panchina. Arbitra Calvarese.

LA CRONACA

Roma che parte molto aggressiva con la Lazio che aspetta. Al 6' Under prova a calciare in porta ma Acerbi si immola e manda in calcio d'angolo. Il turco è incontenibile, Lulic va troppo in difficoltà. Non è la Lazio che ci ha abituato in questa stagione, non riesce a ripartire e a fraseggiare con qualità. Dopo 25' arriva il gol della Roma: Palla lunga per Dzeko, Strakosha esce malissimo e viene anticipato dal bosniaco che mette dentro. Clamoroso errore del portierone albanese. La Lazio sbanda: Under entra in area di rigore e calcia, poi ci prova Dzeko ma Radu è bravo a salvare in angolo. Al 33' ci prova Lulic: leggera deviazione in calcio d'angolo. Corner battuto: la palla scavalca tutta l'area, Santon colpisce di testa, Lopez va a vuoto e Acerbi è lesto a metterla dentro. Pari clamoroso convalidato dal VAR. Minuto 44, Pellegrini calcia e prende il palo con Strakosha battuto. Finisce il primo tempo senza recupero.

La ripresa inizia nello stesso modo ma con Patric al posto dell'ammonito Luiz Felipe, autore di un salvataggio su Dzeko che vale un gol. Al 48' Veretout calcia a botta sicura e sfiora il nuovo vantaggio. Al 49' viene assegnato un rigore alla Roma per fallo di Patric su Kluivert. Riguardando l'azione però, si nota che Kluivert commette fallo sullo spagnolo e giustamente Calvarese annulla il penalty. Non riesce nulla alla Lazio, rinchiusa nella sua metà campo. Al 69' ci prova Dzeko che riceve palla dopo una carambola: con la punta colpisce il volto di Strakosha e palla in calcio d'angolo. Fuori Luis Alberto, non al meglio e dentro Parolo: cambio conservativo che non viene preso bene dall'andaluso. Fuori anche Correa per Caicedo: sembrano esserci problemi fisici per il Tucu. Under è devastante sulla destra, Lulic non lo prende mai. Fuori Kluivert per Diego Perotti. Fuori un ottimp Santon per Kolarov. La Lazio ha l'occasione addirittura di vincerla: Immobile serve Milinkovic che col destro sfiora il palo. Dopo 4 minuti di recupero, Calvarese fischia la fine. Stesso risultato dell'andata ma stavolta la squadra di Fonseca avrebbe meritato qualcosa di più. Ottimo pari per la Lazio che si tiene dietro Roma e Atalanta con una partita in meno per quanto riguarda la zona Champions.

TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon (38'st Kolarov), Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout (45'st Pastore); Under, Pellegrini, Kluivert (36'st Perotti); Dzeko. A disposizione: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Cetin, Kalinic, Fazio, Florenzi, Peres. Allenatore: Fonseca

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe (1'st Patric), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (23'st Parolo), Lulic; Correa (28'st Caicedo), Immobile. A disposizione: Guerrieri, Proto, Berisha, D. Anderson, Bastos, Parolo, Caicedo, Jony, Adekanye, Minala, Vavro. Allenatore: Inzaghi

MARCATORI: 26'pt Dzeko (R), 34'pt Acerbi (L).

NOTE: Ammoniti: Dzeko, Kolarov (R), Luiz Felipe, Milinkovic, Lulic, Immobile (L). Recupero: 0' e 4'.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.