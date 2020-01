Gasparri:Roma per Forza Italia un modello, devono dire: facciamo come fanno loro

"Rilanceremo il tavolo delle idee, ho già contattato i presidenti di tutte le associazioni di categoria. Ci aiuterà anche Renato Brunetta. Roma deve diventare per Forza Italia un modello. In tutto il Paese devono dire: facciamo come stanno facendo loro. C'è tanto da fare e dobbiamo impegnarci tutti per risollevare le sorti di Roma: coordinatori, consiglieri municipali, comunali, regionali e parlamentari.

Ognuno avrà il proprio ruolo, ognuno avrà il proprio compito". Cosi' su twitter Maurizio Gasparri, senatore e commissario romano di Forza Italia. "La politica dell'improvvisazione ha portato disastri ma l'antipolitica ha fatto peggio- ha aggiunto- L'alternativa non è l'improvvisazione, i grillini sono l'ignoranza al potere. Basta vedere in che condizioni si trova Roma: manca anche l'ordinaria gestione di una buca o un albero.

Qualcuno prima di candidarsi a un ruolo importante come il sindaco di Roma avrebbe dovuto, come dice Marzullo, farsi una domanda e darsi una risposta. "Sono in grado oppure no?": la risposta è nelle condizioni in cui si trova la Capitale d'Italia oggi". "Nella squadra di parlamentari che mettiamo subito in campo - ha twittato ancora - c'è anche Annagrazia Calabria che avrà tanto da fare: dovrà fare un diario quotidiano dal titolo 'i disastri di Virginia'. Segnare tutti i disastri che compie la sindaca di Roma". (Mtr/ Dire)