Roma. Ama, domenica raccolta rifiuti ingombranti / elettronici nei Municipi pari

Domenica torna 'Il Tuo quartiere non è una discarica', la raccolta straordinaria gratuita mensile dei rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio. Dieci, anche quest'anno, gli appuntamenti mensili in cui si alterneranno i municipi pari e dispari della città. Domenica prossima saranno coinvolti, in particolare, tutti i municipi pari.

Dalle 8 alle 13 i cittadini avranno a disposizione 14 siti: 9 ecostazioni (postazioni mobili allestite per l'occasione) e 5 Centri di Raccolta Ama presso cui conferire sia i classici rifiuti ingombranti (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi) sia le apparecchiature elettriche e elettroniche (i cosiddetti Raee come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori).

Anche i Centri di Raccolta situati nei municipi dispari saranno comunque aperti con orario domenicale. Secondo l'Amministratore Unico di Ama, Stefano Zaghis, "Il fenomeno dell'abbandono abusivo dei rifiuti e' un comportamento criminoso che, oltre a deturpare il suolo pubblico, comporta per l'Azienda uno sforzo supplementare, anche economico, per ripristinare il decoro.

Il programma di raccolta straordinaria domenicale, che Ama mette in campo, è un'occasione importante, non solo per i grandi quantitativi intercettati, ma anche per la valenza di sensibilizzazione al corretto conferimento di tutti i rifiuti".

Si ricomincia domenica 24 gennaio dalle 8 alle 13 nei 9 Municipi pari e nel I Municipio, con 22 postazioni per consegnare armadi, elettrodomestici, divani, sedie, materassi ecc...

Questa raccolta straordinaria offrirà ai cittadini un’ulteriore occasione per conferire i vecchi televisori non più utilizzabili e gli imballaggi dei nuovi decoder, dopo il passaggio definitivo di Roma al digitale terrestre. Le parti riciclabili dei televisori saranno avviate al recupero per diventare nuovi oggetti (appendiabiti, giocattoli, vassoi, tegole per tetti, sedie e altro arredamento per esterni)

Dalle ore 8 alle ore 13, saranno 20 i siti messi a disposizione dei cittadini da parte di Ama nei Municipi pari: 13 ecostazioni (postazioni mobili allestite per l’occasione) e 7 strutture fisse aziendali (3 Isole Ecologiche e 4 Centri di Raccolta). Sarà possibile consegnare sia i rifiuti ingombranti ‘normali’ (sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc.) sia i RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.). A queste postazioni se ne aggiungono altre 2 nel I Municipio: a piazza San Cosimato (Trastevere) e a piazza Gian Lorenzo Bernini (San Saba).

Sarà anche possibile conferire contenitori con residui di vernici e solventi, rifiuti speciali che richiedono particolari procedure di smaltimento. I punti in cui sarà possibile questo particolare conferimento saranno in tutto 6 (3 ecostazioni e 3 Isole Ecologiche):

Via Ateneo Salesiano (Isola Ecologica) - Municipio IV

Viale Quaglia (Ecostazione) - Municipio VIII

Via Anagnina (Ecostazione), Viale Palmiro Togliatti 65 (Isola Ecologica) – Mun. X

Via Laurentina (Isola Ecologica) - Municipio XII

Piazza San Giovanni di Dio (Ecostazione) - Municipio XVI

L’Azienda provvederà a differenziare secondo la categoria merceologica (legno, ferro, vetro, plastica, alluminio, altri metalli, ecc.) tutti i rifiuti riciclabili raccolti.

AMA invita i cittadini ad approfittare dell’occasione per svuotare armadi e cantine e liberarsi gratuitamente di quei materiali che non possono assolutamente essere conferiti nei normali cassonetti.

Per maggiori informazioni sull'iniziativa i cittadini possono contattare il numero verde AMA, 800867035, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 08:00 alle ore 17:00 e il venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00. Dal pomeriggio di venerdì a domenica, si potrà contattare la Sala Operativa Ama, tel. 0651693339/3340/3341. E' possibile inoltre consultare il sito istituzionale www.amaroma.it. Così in un comunicato Ama. (Comunicati/Dire)