Roma, al via i saldi e i furti: arrestati 10 ladri di boutique

Da sabato 4 Gennaio sono iniziati anche a Roma e nel Lazio i consueti saldi stagionali. Mentre i consumatori affollano del vie del centro e i centri commerciali alla ricerca dell’affare più vantaggioso, le Forze dell’Ordine hanno aumentato i controlli anti furto.

In soli due giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno sorpreso 10 ladri colti sul fatto: 9 sono stati arrestati mentre uno è denunciato a piede libero.

In particolare, è stato arrestato un 49enne peruviano senza fissa dimora: dopo un lungo pedinamento, l’uomo è stato sorpreso mentre rubava un giubbotto del valore di circa 500 euro da una boutique di via del Corso.

Altri due cittadini peruviani sono stati invece fermati mentre avevano addosso merce rubata per un valore di oltre 1.800 euro. Il furto è avvenuto all’interno di un magazzino in piazzale Appio: quando il personale del negozio si è accorto del furto, ha subito allertato le forze dell’ordine.

Alla fine della perquisizione, è stata rinvenuta la merca rubata e le placche antitaccheggio accuratamente rimosse.

Per questi tre ladri dei saldi, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto gli arresti domiciliari.

Non sono vestiti però! I ladri cleptomani vanno matti anche per l’elettronica: un 42enne romano, senza fissa dimora e con dei precedenti, approfittando della confusione all’interno del negozio a causa dei tanti clienti, ha rubato un i-Phone da un centro commerciale di via Alberto Lionello.

L’uomo è stato aiutato da un complice di 17 anni: sia il ladro che il palo sono stati denunciati alle Forze dell’Ordine e il telefono è stato restituito.

Un altro tentato furto di i-Phone si è registrato in via Collatina quando un 19enne romeno ha tentato di rubare il telefono ma è stato visto dalla sicurezza del negozio e consegnato ai Carabinieri.

In manette sono finiti anche una 19enne colombiana che ha svaligiato una profumeria della Galleria Termini e un 36enne argentino colto sul fatto a rubare capi di abbigliamento sportivo in via Mary Pandolfi.

Alla luce di quanto successo in soli 2 giorni dall’inizio dei saldi, il lavoro delle Forze dell’Ordine è di estremo aiuto, soprattutto in giornate in cui i negozi sono assaliti dai clienti.