Strage Alto Adige, tra i feriti una ragazza romana: "Una scena di guerra"

Giovanna, una ragazza romana di 26 anni, era in vacanza con degli amici quando si è trovata coinvolta nell'incidente in Valle Aurina ( Bz, Trentino Alto Adige), in cui sono morti sei turisti tedeschi. Aveva passato la serata proprio nello stesso locale dove erano usciti i sei giovani falciati dall'auto di un operaio altoatesino, un'Audi TT. La ragazza ha subito una ferita a una gamba causata dalle schegge di vetro e lamiera che balzavano ovunque nello scenario raccapricciante e drammatico dell'investimento.

La ragazza, ferita e traumatizzata, descrive la scena a "Il Messaggero" come "La notte peggiore della mia vita. Quando quella macchina ha centrato la folla in strada sembrava il terremoto, una scena di guerra. Volavano schegge di vetro, pezzi di carrozzeria. E poi quei corpi a terra. erano ovunque. Io non avevo mai visto dei cadaveri. Le luci delle volanti illuminavano la strada e non si sentivano che sirene e urla disperate".

Il conducente, Stefan Lechner di 27 anni, aveva un tasso di alcol nel sangue 4 volte superiore a quello consentito, era sconvolto e voleva correre dalla fidanzata che lo aveva lasciato a Capodanno. Un abbandono sentimentale diventato una tragedia assurda per sei famiglie. Il ragazzo è ora ricoverato nel reparto di psichiatria nell'ospedale di Brunico (Bz) dove è sorvegliato giorno e notte dai carabinieri. L'uomo ripete di volersi uccidere e rischia 18 anni di reclusione.

