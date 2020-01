Tempo previsto per venerdì 3 gennaio a Roma e nel Lazio

Roma

Tempo asciutto sulla Capitale nel corso della giornata con qualche nube sparsa al mattino e anche al pomeriggio; cieli generalmente poco nuvolosi nella serata. Temperature comprese tra +4°C e +12°C.

Lazio

Tempo in prevalenza stabile sul Lazio con cieli generalmente poco nuvolosi nelle ore diurne, maggiori aperture sul Basso Lazio specie al mattino; nuvolosità alternata a locali schiarite in serata su tutto il territorio.

Tempo previsto nel resto d'Italia

Addensamenti sparsi anche compatti e localmente bassi al Nord ma con condizioni di tempo generalmente asciutto. Possibili piogge e pioviggini solo sulla Liguria a partire dal pomeriggio e qualche fiocco sulle Alpi alto atesine in nottata fino a 1300-1400 metri.

Cieli sereni o poco nuvolosi nelle ore diurne al Centro Italia, con maggiori schiarite specie sul versante adriatico. Nuvolosità in aumento su tutti i settori in serata con possibili precipitazioni solo tra Toscana e Umbria, tempo stabile altrove.

Tempo stabile e generalmente soleggiato sulle regioni meridionali al mattino e al pomeriggio, con solo qualche innocua nube sulla Sardegna e sulle coste tirreniche. Asciutto anche nelle ore serali ma con nuvolosità in aumento.



Temperature in leggero aumento nei valori minimi, mentre le massime non subiranno variazioni.

(Centro Meteo Italiano)