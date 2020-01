Botti Capodanno, Polizia: morto 27enne nel tentativo spegnere rogo, 204 i feriti

I dati relativi agli incidenti verificatisi nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno 2020, registrano un episodio mortale. Ad Ascoli Piceno un uomo di 27 anni è deceduto a seguito di una caduta in un dirupo nel tentativo di spegnere un principio di incendio nella sterpaglia sottostante provocata dall'accensione di alcuni artifici pirotecnici. Il numero totale dei feriti, spiega una nota della Polizia, evidenzia un lieve decremento rispetto al precedente anno.

A fronte dei 216 feriti per il 2019 si è registrato un numero di 204 feriti di cui 38 ricoverati. I dati, in relazione alla gravità delle lesioni riportate, fanno registrare una lieve diminuzione sia nel numero di feriti con prognosi inferiore o uguale a 40 gg, sia in quello dei feriti gravi (con prognosi superiore ai 40gg): con riferimento ai feriti lievi, prognosi inferiore o uguale ai 40 gg, il rilevamento è di 193 casi rispetto ai 203 dello scorso anno. - con riferimento ai feriti più gravi, cioè quelli con prognosi superiore ai 40 gg, si registrano, 11 persone ferite a fronte dei 13 dello scorso Capodanno.

Con particolare riguardo ai ferimenti di minori si registra un lieve incremento del dato complessivo: sono 43 i minorenni che hanno riportato lesioni mentre lo scorso anno erano stati 41. Di particolare rilievo sono i seguenti episodi:

MILANO

Un uomo di 23 anni, mentre festeggiava in strada con amici raccoglieva un artificio pirotecnico rimasto inesploso che, deflagrando accidentalmente, gli procurava l'amputazione traumatica della mano destra e ferite multiple al volto e agli arti inferiori con prognosi di 90 gg.

Sempre nel capoluogo della Lombardia, un bambino di 4 anni, mentre si trovava nel cortile condominiale, si avvicinava a un petardo inesploso che deflagrava accidentalmente, riportando la frattura del primo dito della mano sinistra con prognosi di 30 gg. A Cuggiòno (Mi), un quattordicenne rimaneva ferito ad una mano dopo aver raccolto per strada un petardo inesploso. E' stato sottoposto ad intervento chirurgico in ospedale per sub amputazione della mano sinistra ed escoriazioni agli arti inferiori con ustioni di I grado.

Ancora a Milano, una bambina di 9 anni è stata ricoverata in ospedale con 25 gg di prognosi per ferite varie alle mani provocate dall'esplosione di un gioco pirotecnico.

CATANIA

Un ventenne ha completamente perso l'uso della mano destra a causa dello scoppio accidentale di un grosso petardo che stava lanciando dal balcone di casa ed e' stato ricoverato in ospedale per essere sottoposto ad intervento chirurgico.

ROMA

Un 36enne ha riportato l'amputazione sub totale della mano destra ed è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

CASERTA

Ad Aversa, una ragazza di 18 anni, mentre era sul balcone della propria abitazione, veniva attinta allo stomaco da un colpo d'arma da fuoco vagante e ricoverata in ospedale in prognosi riservata per essere sottoposta a intervento chirurgico.

MESSINA.

Una donna di 52 anni rimaneva ferita al I dito della mano sx che veniva asportato durante il maneggio di un'arma ed è stata ricoverata in ospedale con una prognosi superiore ai 40 gg.

REGGIO EMILIA

Un giovane di 19 anni ha riportato una lesione all'occhio sinistro dovuta all'esplosione di un razzo ed è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata. (Vid/ Dire)